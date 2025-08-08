Juan Carlos Gómez y Antonio Galván, médicos: “Estas son las tres lesiones que más tratamos cada verano en Canarias y sus causas más comunes”

Con la llegada del verano aumentan las salidas al aire libre y las actividades deportivas. Esto puede provocar un incremento notable de las lesiones en el miembro superior. Fracturas de muñeca, luxación de codo, esguinces y traumatismos en la zona que comprende el hombro, la muñeca o el codo son algunas de las más frecuentes.
Los traumatólogos Dr. Juan Carlos Gómez y Dr. Antonio Galván, de los hospitales Quirónsalud Costa Adeje y Quirónsalud Tenerife, respectivamente, coinciden en que las caídas, los deportes de contacto y el uso de patinetes o bicicletas son los principales desencadenantes de este tipo de lesiones.
Los doctores explican que la falta de calentamiento, la mala técnica o no usar las protecciones adecuadas son algunas de las causas más comunes por las cuales se producen estos accidentes. Además, el entorno cambia: los resbalones en piscinas o playas y las caídas practicando deportes náuticos se convierten en situaciones frecuentes durante esta época del año.
¿Cómo detectarlo?
Los signos que pueden indicar una lesión grave, como una fractura de muñeca o una luxación en el codo, van desde un dolor leve hasta síntomas claramente incapacitantes. Entre los más habituales se encuentran el dolor intenso al mover la extremidad, hinchazón, hematomas progresivos, pérdida de fuerza o la imposibilidad para usar el brazo con normalidad.
En estos primeros momentos tras la lesión, lo más importante es inmovilizar la extremidad en la posición en la que se encuentra, aplicar frío local y acudir a un hospital lo antes posible.
Un diagnóstico precoz es clave, ya que permite una mejor alineación del hueso, disminuye el riesgo de complicaciones como la consolidación viciosa, la rigidez o secuelas funcionales. Además, en algunos casos, reduce la necesidad de cirugía.
¿Qué personas son las más propensas a sufrirlas?
Tal y como explican los doctores Gómez y Galván, hay varios grupos de personas con mayor propensión a este tipo de dolencias. Las fracturas de muñeca y del húmero proximal son más frecuentes en personas mayores, especialmente mujeres con osteoporosis.
Por su parte, las luxaciones de hombro y las fracturas de clavícula son más comunes en varones jóvenes, más propensos a practicar deportes de contacto o actividades con riesgo de caída. En niños, también se incrementan las fracturas supracondíleas del húmero y las lesiones en la muñeca por caídas mientras juegan.
Entre las lesiones más frecuentes durante el verano destacan:
- Fracturas de muñeca (radio distal)
- Luxaciones de hombro
- Fracturas de clavícula
- Esguinces de muñeca y codo
- Lesiones tendinosas en hombro o codo, especialmente por sobreuso
Tratamiento
Tras un correcto diagnóstico con apoyo de técnicas como la radiografía o la ecografía, el equipo médico valora el tratamiento más adecuado según la gravedad de la lesión, el perfil del paciente y el tipo de daño.
Los doctores Gómez y Galván señalan que la tendencia actual es aplicar técnicas lo menos invasivas posible, con el fin de lograr una recuperación más rápida y un menor riesgo de rigidez articular. Tanto en los tratamientos conservadores como quirúrgicos, el seguimiento médico es esencial para evitar secuelas funcionales.
Tratamiento conservador
El tratamiento conservador es la primera línea terapéutica para fracturas estables, no desplazadas o con bajo compromiso articular o funcional. En muchos casos, esta actuación es suficiente y no requiere cirugía.
El primer paso es la inmovilización con férula, utilizada en fracturas de muñeca, falanges, codo o clavícula. En otros casos, como fracturas de húmero proximal, contusiones articulares o luxaciones, se emplean inmovilizadores funcionales que permiten descansar la articulación y aliviar el dolor.
Este tratamiento suele ir acompañado de:
- Medicación antiinflamatoria y analgésica durante los primeros días.
- Crioterapia: aplicación intermitente de hielo.
- Reposo: evitar movimientos excesivos del brazo afectado.
Tratamiento quirúrgico
Cuando la lesión es grave, el abordaje quirúrgico se vuelve necesario. Se indica principalmente en fracturas desplazadas, luxaciones complejas de codo o de hombro, lesiones con compromiso articular o neurovascular, o cuando el tratamiento conservador no logra una reducción adecuada.
También se valora en pacientes activos o deportistas de élite, que necesitan recuperar la funcionalidad al 100% en el menor tiempo posible.
Las principales técnicas quirúrgicas incluyen:
- Osteosíntesis con placas y tornillos anatómicos
- Clavos intramedulares (especialmente en el húmero)
- Fijadores externos en casos complejos o abiertos
- Artroscopia: técnica mínimamente invasiva para reparar luxaciones de hombro, el labrum o el manguito rotador
