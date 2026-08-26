Canarias llega a los dos millones de vehículos tras su mayor acelerón desde 2020

Por las carreteras de Canarias circulan 1.977.854 vehículos, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) correspondientes al cierre del año 2025, que revelan un crecimiento del 2,7%, el mayor que se registra en el Archipiélago desde 2020 y que ha llevado al Archipiélago a sumar 53.515 vehículos más en tan solo un año. Durante los ejercicios anteriores, el mayor crecimiento registrado en solo un ejercicio fue de unos 40.000 vehículos.
El año pasado se matricularon en el Archipiélago 81.865 unidades, siendo el de mayor crecimiento en ventas desde 2019. Teniendo en cuenta que entre los meses de enero y julio de este año se han matriculado ya otros 44.656 (datos del Istac), y a falta de restar a esta cifra los vehículos que se han dado de baja en la DGT, se puede afirmar que el parque móvil de Canarias ha superado ya los dos millones de coches, motos, guaguas, furgonetas y camiones.
Nuevo máximo
El crecimiento intenso y continuado, unido a este nuevo máximo alcanzado el año pasado contrasta con la realidad de unas islas con carreteras saturadas, especialmente en las principales arterias que conectan las zonas norte y sur con las áreas metropolitanas en las islas de Tenerife y Gran Canaria, aunque el del tráfico es un problema compartido.
El transporte público, gratuito en el Archipiélago desde el año 2023, y reforzado con más líneas y frecuencias, no ha resultado un aliciente tan efectivo como para desincentivar la compra de vehículos privados que, al contrario, ha aumentado muy por encima de ejercicios anteriores.
Preferencia por las dos ruedas
Precisamente, en este contexto de graves problemas de tráfico, las motos se han convertido en el recurso al que acuden cada vez más conductores para desplazarse por las carreteras de las Islas, sobre todo para trayectos no demasiado largos dentro de los municipios y entre estos.
El aumento de este tipo de vehículos ha sido muy importante en los últimos dos años, con crecimientos del 7%, en torno a las 13.000 unidades anuales, con lo que la cifra total de motos que circulan en Canarias se eleva a 200.888. A estas hay que sumar los 45.000 ciclomotores registrados en las Islas. En total, motos y ciclomotores representan el 12,4% del total del parque móvil, frente al 10% de hace cinco años.
En términos absolutos, el mayor crecimiento se ha producido en el segmento de los coches, que suman un total de 1.287.198 unidades y suponen el 65% del total de vehículos registrados. Su incremento el año pasado, en un total de 36.873 (+2,9%) duplica el registrado un año antes, cuando se incorporaron al parque móvil 12.676.
Más de medio millón de coches superan el cuarto de siglo
La antigüedad de los vehículos que circulan en el Archipiélago es de 16 años de media, lo que los sitúa entre los más vetustos del país, superando en un año a la media nacional. Ahora bien, tres de cada diez tienen 25 años o más, un total de 545.000 automóviles. Los que acumulan entre 10 y 24 años suponen casi el 40% del total del parque canario. Solo el 15% de los conductores isleños maneja un coche nuevo, de entre uno y cuatro años de antigüedad. En torno al 17% de los vehículos tiene entre cuatro y diez años.
Los datos por provincias muestran un mayor crecimiento del parque de vehículos en Las Palmas, con 31.264 más, y donde por primera vez se superó el millón de unidades, hasta alcanzar 1.016.398. En la provincia tinerfeña, el crecimiento fue de 22.251 vehículos, hasta un total de 961.456 al cierre del pasado año. La antigüedad de los automóviles en Las Palmas es menor, de 15 años, frente a los 16,6 de Santa Cruz de Tenerife.
En su mayoría los conductores siguen prefiriendo usar vehículos de gasolina, con el 67% del total que circulan en las Islas. El gasoil es la opción que eligen uno de cada tres propietarios, y los vehículos eléctricos, que no llegan a 22.000 en todo el Archipiélago, apenas suponen el 1,1% del total.