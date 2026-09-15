Tenerife Sur es uno de los 5 aeropuertos más estresantes de España, según un estudio

El Aeropuerto de Tenerife Sur se sitúa como el cuarto más estresante de España en 2026, según un estudio publicado por el portal de viajes Holidayguru. La clasificación nacional coloca al Aeropuerto de Barcelona-El Prat a la cabeza de la lista, arrastrado por una elevada tasa de cancelaciones, demoras de vuelos y el alto precio del aparcamiento.
El análisis evalúa 16 instalaciones de la red pública a partir de datos cruzados de AENA, Airportia y Google Maps. La investigación mide cuatro variables principales: el índice de retrasos, las cancelaciones registradas en el último mes, el coste diario del parking oficial con reserva anticipada y la distancia por carretera hasta el centro urbano de referencia.
Para el pasaje del Archipiélago, los resultados reflejan dos realidades opuestas. Mientras la terminal del sur de Tenerife entra en el grupo de cabeza nacional por sus factores de fricción en los desplazamientos, otras instalaciones de las Islas registran índices de congestión e incidencias sensiblemente menores.
El impacto del estudio en los aeropuertos insulares
Tenerife Sur ocupa la cuarta posición nacional con 50,98 puntos sobre un máximo de 100 en el índice de estresores. Los tiempos de trayecto por carretera hasta Santa Cruz de Tenerife y la operativa de sus vuelos turísticos elevan la fricción para el usuario en comparación con otras infraestructuras insulares.
En una situación más holgada figura Gran Canaria, que se sitúa en el puesto 11 del ranking con 35,08 puntos. Por su parte, Fuerteventura destaca entre las instalaciones más tranquilas del país al colocarse en la decimotercera posición con 29,80 puntos, favorecida por unos precios de aparcamiento contenidos y una reducida tasa de incidencias.
Barcelona lidera la clasificación y Alicante da la sorpresa
El Aeropuerto de Barcelona-El Prat encabeza la tabla con 73,66 puntos. El informe señala que este recinto acumula la tasa de cancelaciones más alta entre los recintos analizados, además de demoras frecuentes y una tarifa de estacionamiento situada entre las más elevadas del sistema.
La segunda posición la ocupa el Aeropuerto de Alicante-Elche (62,98 puntos), penalizado por ser el reciento más alejado de la ciudad de referencia y por el precio de su aparcamiento. Completan los cinco primeros puestos Bilbao (51,82 puntos) en tercer lugar y Santiago de Compostela (47,74 puntos) en quinta posición.
En el extremo opuesto, los aeródromos de Asturias (11,68 puntos) y Vigo (17,50 puntos) figuran como las opciones más tranquilas para los viajeros en la Península.
Ranking de los aeropuertos analizados en 2026
La siguiente tabla refleja la puntuación final otorgada a cada infraestructura, donde una mayor cifra equivale a un nivel superior de estrés para el usuario:
Cómo se calcula el índice de estrés
Para fijar la nota global, el estudio asigna una valoración del uno al 25 a cada una de las cuatro variables examinadas. La cifra 25 representa la situación más desfavorable: mayor número de retrasos, mayor porcentaje de cancelaciones, precios de parking más caros y mayor distancia kilométrica. La suma de las cuatro métricas determina la puntuación final del informe.