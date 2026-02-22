Santa Cruz lanza 45 vacantes de empleo: estos son los perfiles más buscados y cómo inscribirse

Nueva oportunidad para quienes buscan dar un giro a su carrera profesional en la capital tinerfeña. La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado la gestión de 28 ofertas de empleo activas para cubrir un total de 45 vacantes de forma inmediata.
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha hecho un llamamiento a los vecinos para que mantengan sus perfiles actualizados en la plataforma oficial, destacando que el objetivo prioritario es “conectar el talento local con las necesidades reales de las empresas”. Se trata de un servicio gratuito y universal que busca agilizar la inserción laboral en un mercado cada vez más dinámico.
Los sectores con más demanda de empleo: Sanidad y Cuidados
Según ha detallado Carmen Pérez, consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, el sector del bienestar social es el que aglutina un mayor número de plazas disponibles en este momento. Entre las vacantes destacan:
- 6 fisioterapeutas para atención a domicilio.
- 3 auxiliares de ayuda a domicilio.
- 2 educadores sociales.
- Psicólogos y celadores para centros especializados.
Oportunidades en oficinas, técnica y oficios
La oferta no se limita al ámbito sanitario. La Agencia de Colocación también está mediando en la contratación de perfiles técnicos y de gestión, tales como contables, abogados (con y sin experiencia), agentes de seguros y profesionales de las relaciones públicas.
En el ámbito logístico y de oficios, la demanda es igualmente variada:
- 5 operarios de lavandería.
- 4 peones agrícolas.
- Personal de almacén, conductores y trabajadores de limpieza (con plazas específicas para personas con discapacidad).
- Especialistas como instaladores de fibra óptica, frigoristas y responsables de logística.
¿Cómo inscribirse en las ofertas?
Dada la alta rotación del mercado laboral actual, las autoridades recomiendan realizar la inscripción lo antes posible. El proceso debe realizarse a través del portal oficial www.empleasantacruz.com.
En este sitio web, los candidatos pueden registrar su currículum y postularse a las vacantes que mejor se adapten a su perfil. Además, para quienes prefieran una atención presencial o asesoramiento personalizado, el Centro Municipal de Empleo y Formación (ubicado en la calle Francisco García Talavera, 1) ofrece acceso a todos estos servicios a través de su Club del Empleo.
Este catálogo de ofertas se actualiza a diario, por lo que la Sociedad de Desarrollo insiste en la importancia de la rapidez: en muchos casos, la adecuación al puesto y la prontitud en la respuesta son claves para conseguir una entrevista de trabajo.