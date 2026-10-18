Jóvenes, ‘In Movement’ en Santa Cruz de Tenerife

Implicar a los jóvenes a participar, aprender y formarse en las actividades impulsadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es el eje sobre el que gira In Movement, la nueva apuesta del programa Juventud Activa SC centrado en la dinamización cultural, artística y social con el objetivo de convertir las Casas de Juventud Lázaro Siliuto y Mascareño en espacios de encuentro y creación hasta el próximo diciembre.
Esta iniciativa, que ya ha comenzado a dar sus primeros pasos, propone una programación dirigida a la juventud que combina disciplinas artísticas, competencias digitales, bienestar emocional y experiencias comunitarias para ofrecer alternativas de ocio saludable que, además de favorecer el desarrollo personal, permitan descubrir talentos, adquirir nuevas habilidades y establecer vínculos entre jóvenes.
El proyecto se desarrolla mediante una metodología dinámica basada en la participación activa y el aprendizaje experiencial. De esta manera, los jóvenes no serán solo receptores de contenidos, sino que tendrán la oportunidad de experimentar con diferentes disciplinas, desarrollar propuestas propias y compartir procesos creativos con el resto del grupo.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha destacado que “la programación de In Movement convertirá las Casas de la Juventud en lugares vivos, abiertos y conectados con los intereses de los jóvenes, donde puedan descubrir sus capacidades y construir nuevas experiencias”.
Mientras, la concejala de Juventud, Charín González, explicó que “ofrecemos una programación atractiva, diversa y vinculada a sus intereses actuales, que combine la cultura y la formación con el bienestar personal y la convivencia. In Movement nos permite trabajar desde una perspectiva integral, facilitando que cada participante encuentre un espacio en el que expresarse y relacionarse”.
La programación se articula en torno a tres bloques temáticos que se desarrollarán de forma rotativa, con dos sesiones semanales en horario de tarde, lo que permitirá alternar las disciplinas y dar continuidad a las experiencias iniciadas. Talleres ART LAB, dedicados al arte y la expresión, danza, teatro, escritura creativa, pintura, cerámica, modelado y actividades musicales conforman un proyecto que busca estimular la imaginación, mejorar la confianza y la expresión emocional, y fomentar el trabajo en equipo.