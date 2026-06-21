El Distrito Joven de Santa Cruz de Tenerife que se expande y alcanza los 2.500 participantes

En los barrios de los cinco distritos de Santa Cruz, la actividad juvenil ya no es algo puntual ni concentrado en fechas concretas. Durante 2025, el programa Distrito Joven, puesto en marcha por el Ayuntamiento capitalino, a través del área de Educación y Juventud, ha ido tejiendo una red constante de propuestas que han convertido plazas, centros cívicos y espacios naturales en puntos de encuentro para jóvenes. Más que una agenda de actividades, lo que ha terminado por consolidarse es una forma distinta de habitar la ciudad: más participativa, más cercana y adaptada a cada barrio.
El alcalde José Manuel Bermúdez, destaca que “Distrito Joven demuestra que cuando se generan oportunidades reales, la juventud responde. Este programa nos permite estar presentes en todos los barrios, ofreciendo alternativas de ocio saludable, formación y convivencia que contribuyen al desarrollo personal de nuestros jóvenes y al fortalecimiento de la cohesión social en la ciudad”.
“No hablamos solo de actividades -continúa Bermúdez-, sino de un modelo de ciudad que apuesta por su juventud, que la escucha y que le ofrece espacios donde crecer, participar y sentirse parte activa de su entorno”.
Por su parte, la concejala de Juventud, Charín González, apunta que “el éxito de Distrito Joven radica en su capacidad para adaptarse a la realidad de cada barrio y a los intereses de la juventud, ofreciendo propuestas diversas que combinan formación, creatividad, ocio y convivencia”, y subraya que “hemos logrado consolidar un programa que no solo genera participación, sino que crea comunidad, fomenta valores como el respeto y la inclusión, y acompaña a los jóvenes en su desarrollo personal y social desde una perspectiva cercana y participativa”.
Esa presencia continua en todos los distritos ha sido una de las claves del programa. Lejos de plantear una oferta homogénea, las actividades se han ido ajustando a las características de cada zona, permitiendo que la juventud encuentre opciones a medida de sus intereses, ya sea en el ámbito cultural, formativo o de ocio. El resultado es una mayor conexión con el entorno y una sensación de pertenencia que trasciende la propia actividad puntual.
A lo largo del pasado año, un total de 2.494 jóvenes participaron en el programa, una cifra que evidencia no solo el aumento de la demanda, sino también la fidelidad de quienes repiten y encuentran en Distrito Joven un espacio estable. Detrás de ese número hay algo más que participación: hay continuidad, confianza y la consolidación de un espacio percibido como propio.
Las casas de la Juventud, tanto la Mascareño como Lázaro Siliuto, espacios en el TEA y la Biblioteca Municipal Central o en los centros comunitarios de los barrios se realizan la mayor parte de las actividades del programa, cuya agenda se configura acorde a cada mes del año.
Entre las propuestas más exitosas destacan aquellas que sacan a los jóvenes de los entornos habituales y los conectan con la naturaleza. Excursiones al Siam Park, salidas en barco a Antequera, visitas al Palmetum, rutas por el Teide o senderos en Anaga han sido algunas de las actividades más demandadas. En ellas, el ocio se combina con la experiencia compartida, el descubrimiento del entorno y la conciencia medioambiental.
Talleres
Los talleres formativos y creativos han ganado peso dentro del programa, especialmente los vinculados a la estética y las disciplinas artísticas. En estos espacios, la juventud no solo aprende técnicas, sino que encuentra canales para expresarse, experimentar y desarrollar su identidad. Son propuestas que, además, inciden directamente en la autoestima y en la construcción de un relato propio.
Cursos creativos, baile o iniciativas de refuerzo académico se suceden en los espacios de participación juvenil, en diferentes barrios y equipamientos de la capital, para aglutinar la amplia oferta para los jóvenes con el objetivo de fomentar la convivencia, la creatividad, la formación y la participación activa.
Otro de los pilares del programa ha sido la convivencia. Las acampadas y las actividades en la playa de Las Teresitas han funcionado como escenarios donde jóvenes de distintos distritos se conocen, comparten y generan vínculos. En estos contextos, el aprendizaje va más allá de lo formal: se construye a través de la experiencia, del trabajo en equipo y de la interacción cotidiana.
En conjunto, Distrito Joven ha evolucionado desde 2025 hacia un modelo más integral, en el que ocio, formación y participación se entrelazan. No se trata solo de ofrecer alternativas de tiempo libre, sino de generar espacios seguros, inclusivos y dinámicos que acompañen a los jóvenes en su desarrollo personal y social. Con el paso del tiempo, el programa ha dejado de ser una iniciativa más para convertirse en un referente de la vida juvenil. Un espacio donde crecer, compartir y formar parte de una comunidad por la que corre savia joven.
La Casa de la Juventud del Suroeste, a las puertas
El programa municipal Distrito Joven en Santa Cruz, destinado a jóvenes de entre 14 y 30 años, se puso en marcha en 2016, impulsado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento.Tras sufrir una interrupción temporal, la iniciativa fue reactivada en mayo de 2022, manteniéndose activa en la actualidad con una amplia programación gratuita.
El próximo paso será llegar al Suroeste, donde el Consistorio ya trabaja en la reforma del antiguo edificio Crea Hogar, en El Sobradillo, que albergará la futura casa de la Juventud prevista para 2027.