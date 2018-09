Safe Cruz, chef de Gofio: “La cocina es más que premios y reconocimientos”

Nacido en El Tablero (Santa Cruz de Tenerife) “siempre he vivido entre huertas”, confiesa Safe Cruz, chef del restaurante Gofio, sito en la calle Lope de Vega, número 9, de Madrid. Esta circunstancia ha condicionado que este cocinero que triunfa en la capital de España tenga un “amor especial por el sector primario y todo lo que rodea”. Además, si algo que tiene bastante claro es que “la cocina es más que premios y reconocimientos”.

Lo dice porque piensa que ganar una estrella de la guía Michelin, por ejemplo, “tiene que ser consecuencia del trabajo que realizas día a día, no un objetivo en sí mismo”. Cruz mostrará esa rutina diaria en la séptima edición de Paisaje Gastronómico hoy domingo 23 a las 12.00 horas en la plaza de La Libertad de Garachico.

Safe Cruz hablará en la Villa y Puerto de “cómo entendemos la cocina canaria moderna y tradicional, del trabajo que hacemos en Madrid y del valor brutal que tienen nuestros productos”. Cruz es uno de los mayores exponentes de la gastronomía canaria en la Península. Muestra al resto del país los productos y platos del Archipiélago, algo a lo que los canarios no suelen estar acostumbrados. No obstante, “es muy común recibir no solo a los canarios que llevan tiempo asentados en península sino también a los que vienen de vacaciones y mi restaurante es una atracción más que visitar como El rey león el parque de El Retiro”, afirma Cruz.

“Elaboramos una cocina cargada de personalidad y creo que se palpa desde el minuto uno”, dice al ser preguntado por la fuerte carga visual de sus platos. “No copiamos y no tiramos de parecidos más allá de la propia base de recetas tradicionales”, define el chef canario.

En cuanto al paisaje, Safe Cruz realiza gastronomía canaria en medio de un ambiente cosmopolita y urbano. Parece complicado pero declara que “disfruto mucho de grandes ciudades como Madrid. El cosmopolitismo y la multiculturalidad me motivan mucho y también me inspiran. La cocina canaria no deja de ser eso en sí misma”.

Otro punto que puede encerrar ciertas dificultades es conseguir la materia prima de Canarias en Madrid. Afortunadamente, Cruz dice que cada vez es menos complicado y que “sería estúpido, hoy en día, defender a cuchillo el kilómetro cero y luego yo viviera al 100% de producto que viene de dos mil kilómetros de distancia”.

Safe Cruz añade que “en cualquier caso aprovechamos todos los canales de distribución existentes, más otros que hemos creado nosotros mismo o hemos colaborado para que fueran posibles”. El próximo proyecto viene hasta las Islas, concretamente a Gran Canaria pronto habrá una presentación oficial.