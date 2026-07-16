Arafo rechaza que sus polígonos industriales sean zona de gran afluencia turística

El pleno del Ayuntamiento de Arafo ha rechazado por unanimidad la decisión del Gobierno de Canarias de declarar como zona de gran afluencia turística a los polígonos industriales del valle de Güímar y El Carretón, al considerar que perjudicaría al comercio local y sector primario.
Por ello el consistorio ha solicitado al Gobierno de Canarias que archive el procedimiento, actualmente en tramitación, y señala en un comunicado que la calificación de zona de gran afluencia turística en los polígonos industriales supondría un importante cambio en el modelo comercial de la comarca, con consecuencias que irían mucho más allá de la ampliación de los horarios comerciales.
La moción sostiene que la declaración carece de una justificación objetiva basada en criterios turísticos, ya que el ámbito afectado no reúne las características habituales previstas para este tipo de figuras como la existencia de zonas hoteleras, playas o recursos patrimoniales de especial interés.
Además, el Ayuntamiento expresa su preocupación por las consecuencias que una ampliación de horarios podría tener sobre las condiciones de trabajo y la conciliación de la vida personal y familiar, especialmente en un sector altamente feminizado.
Al respecto, indica que la apertura en domingos y festivos suele traducirse en una mayor flexibilidad horaria y presión sobre las plantillas sin que ello implique necesariamente un incremento del empleo.
El Ayuntamiento advierte además de que la liberalización de horarios en domingos y festivos podría provocar un desplazamiento del consumo hacia las grandes cadenas comerciales debilitando el comercio de proximidad y poniendo en riesgo la viabilidad de pequeños establecimientos, autónomos y pymes que constituyen el principal tejido económico de Arafo y de las medianías del Valle de Güímar y Agache.
La corporación considera igualmente que esta medida sería incompatible con las políticas de apoyo al sector primario y al desarrollo rural que impulsan las distintas administraciones.
Señala que favorecer las compras dominicales en las grandes superficies supondría restar actividad a los mercados agrícolas, bodegas y pequeños comercios que contribuyen a mantener la economía y la población en las zonas de medianías.
Asimismo, el Ayuntamiento alude a los efectos sobre la movilidad al considerar que un aumento de la actividad comercial durante los fines de semana incrementaría los desplazamientos en vehículo privado hacia los polígonos industriales, con el consiguiente aumento del tráfico y de las emisiones, en contradicción con los objetivos de sostenibilidad y transición ecológica.
Por ello el Ayuntamiento de Arafo ha acordado solicitar a la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias que deje sin efecto la tramitación del procedimiento y archive el expediente correspondiente.