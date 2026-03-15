Nace Dara, una oveja palmera de una raza con apenas 200 ejemplares en el mundo

La vida vuelve a abrirse paso en la Finca Ecológica La Jara, en Arafo. Allí ha nacido recientemente Dara, una cría de oveja palmera, una de las razas autóctonas más amenazadas de Canarias, de la que apenas quedan alrededor de dos centenares de ejemplares.
En el vídeo se aprecia el momento posterior al parto, con la pequeña junto a su madre en los primeros minutos de vida. Su nacimiento supone un nuevo impulso al proyecto de conservación que se desarrolla en la finca, orientado a contribuir a evitar la desaparición de esta especie
TE PUEDE INTERESAR