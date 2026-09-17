Culmina la primera gran obra de reforma en 92 viviendas en Añaza

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha concluido las actuaciones del proyecto de rehabilitación de la parcela C-14 de Añaza, la primera de las desarrolladas en el marco de los programas de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP). La obra, financiada con fondos Next Generation, ha permitido mejorar las condiciones de eficiencia energética, accesibilidad y conservación de las 92 viviendas del inmueble.
El alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, junto a la concejala de Viviendas, Belén Mesa, y el edil del distrito Suroeste, Javier Rivero, visitó ayer los trabajos ejecutados, que han supuesto una inversión de 2,1 millones de euros.
Bermúdez destacó que “no estamos hablando solamente de una rehabilitación de fachadas, sino de una actuación integral que tiene una repercusión directa en la calidad de vida de las familias que viven aquí”. Además, anunció que el Ayuntamiento aprovechará el remanente presupuestario generado por la baja realizada por la empresa adjudicataria durante la licitación para incorporar nuevas actuaciones al entorno.
Avanzó que “se instalará un nuevo ascensor exterior para dar accesibilidad a la plaza desde los edificios Garajonay y Timanfaya y una rampa desde los edificios Taburiente y Cañadas. Además, se instarán más placas fotovoltaicas en zonas comunes, rejas de protección bajo las ventanas y se sustituirán las lámparas exteriores”.