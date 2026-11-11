La borrasca Charles cambia de escenario: Madeira recibe lluvias extremas y Canarias sigue alerta

La borrasca Charles ha concentrado durante la madrugada de este miércoles, 11 de noviembre, sus efectos más intensos en Madeira, donde se han registrado lluvias extraordinarias y rachas superiores a los 130 kilómetros por hora. En Canarias, el paso del sistema mantiene el riesgo de viento fuerte, chubascos y temporal marítimo, pese a que su núcleo principal ha evolucionado al norte del Archipiélago.
La evolución de Charles ha estado marcada por la incertidumbre sobre su trayectoria e intensidad. El Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) ya advertía de esta circunstancia en sus comunicados oficiales, en los que contemplaba un desplazamiento hacia el este y su posterior aproximación a Portugal continental.
Aunque el comportamiento de la borrasca apunta a una mayor afección directa en Madeira, el episodio meteorológico todavía no ha terminado en Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la previsión de lluvias localmente fuertes y rachas muy intensas, especialmente en las Islas occidentales.
Charles descarga lluvias extraordinarias en Madeira
Los datos conocidos durante las primeras horas de este miércoles reflejan la intensidad que ha alcanzado la borrasca en el archipiélago portugués.
Según publicó Diário de Notícias a las 04.39 horas, la estación meteorológica de Chão do Areeiro había acumulado 355 litros por metro cuadrado en 12 horas, de los cuales 237,1 litros correspondían a un periodo de seis horas.
La misma estación registró una racha de viento de 136 kilómetros por hora, mientras que en el aeropuerto de Madeira se alcanzaron los 126 kilómetros por hora.
El delegado regional del IPMA en Madeira, Ricardo Tavares, había advertido durante la madrugada de que la depresión se encontraba más cerca de la Isla de lo previsto en una actualización anterior de los modelos meteorológicos.
El organismo portugués situó el periodo más complicado entre las 03.00 y las 06.00 horas y anticipó una mejoría progresiva durante la mañana.
Por qué Canarias debe mantener las precauciones
El hecho de que Madeira haya recibido una afección más directa de Charles no significa que el peligro haya desaparecido en Canarias.
El Gobierno de Canarias mantiene la alerta máxima por viento en La Palma y las cumbres de Tenerife, mientras que el resto del Archipiélago permanece en alerta por el mismo fenómeno.
La Dirección General de Emergencias había previsto rachas de hasta 140 kilómetros por hora en La Palma y valores superiores a los 130 kilómetros por hora en las zonas altas de Tenerife.
Las previsiones oficiales también contemplaban que el viento comenzara a disminuir progresivamente durante la mañana en La Palma, mientras que en las cumbres de Tenerife podrían mantenerse rachas especialmente fuertes hasta primeras horas de la tarde.
El balance definitivo del temporal permitirá determinar hasta qué punto los valores registrados en Canarias se han aproximado a las previsiones más adversas.
El cambio de viento puede modificar las zonas afectadas
Uno de los aspectos que habrá que vigilar durante este miércoles es la evolución de la dirección del viento.
La previsión de la Aemet contempla que el flujo dominante del suroeste vaya girando hacia el noroeste a lo largo de la jornada.
Este cambio puede modificar las zonas más expuestas, por lo que una disminución del viento en determinados municipios no implica necesariamente que haya terminado el episodio en toda la Isla.
Las precipitaciones también continuarán siendo un factor de riesgo.
Según el Gobierno regional, el frente frío asociado a Charles recorrerá las Islas durante el miércoles y podrá dejar chubascos fuertes o muy fuertes en La Palma, donde se esperan los mayores acumulados.
En Tenerife y el resto de las Islas de mayor relieve tampoco se descartan precipitaciones intensas, especialmente en las vertientes sur y oeste.
Siguen activas las alertas en Canarias
La Dirección General de Emergencias mantiene además la alerta por fenómenos costeros en el Archipiélago y la alerta por lluvias en La Palma, con prealerta por precipitaciones en el resto de las Islas.
También se encuentra activada la prealerta por riesgo de inundaciones en toda Canarias y por desprendimientos en las Islas occidentales y Gran Canaria.
Las autoridades insisten en mantener las medidas de autoprotección, evitar los desplazamientos por zonas expuestas y respetar las restricciones de acceso a espacios naturales y carreteras.
La evolución favorable de una borrasca en un determinado momento no supone el final del riesgo meteorológico. Las próximas observaciones y actualizaciones oficiales serán determinantes para conocer la intensidad final del paso de Charles por Canarias.