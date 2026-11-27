El museo TEA Tenerife Espacio de las Artes acogerá el próximo jueves 3 de diciembre, a las 19:00 horas, el acto central de la I Muestra Atlántica de Cine Social, una iniciativa impulsada por Culturamanía Experience que nace con el objetivo de utilizar el cine como herramienta de reflexión y diálogo sobre las realidades sociales contemporáneas. La jornada incluirá la proyección de la película francesa Anti-Squat (2023), dirigida por Nicolas Silhol, seguida de un coloquio abierto al público sobre uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: el acceso a una vivienda digna.
Bajo el lema «Cuando la ficción te enseña la realidad», esta primera edición de la Muestra sitúa la vivienda en el centro de su programación, apostando por el lenguaje cinematográfico como punto de partida para abordar cuestiones como la precariedad habitacional, los desahucios, la desigualdad y las dificultades que afrontan numerosas personas y familias para acceder a un hogar.
La película Anti-Squat, seleccionada del catálogo de Filmin y que se proyectará en versión original subtitulada al español (VOSE), presenta una historia que conecta directamente con estas preocupaciones sociales. Su protagonista, Inès, es una madre que vive con su hijo de 14 años y se enfrenta a una situación económica cada vez más complicada, marcada por la amenaza de un desahucio.
Ante la necesidad de encontrar estabilidad, comienza a trabajar en una empresa que ofrece alojamiento temporal en edificios de oficinas vacíos para evitar su ocupación. Su labor consiste en captar residentes y garantizar que cumplan unas estrictas normas de convivencia y permanencia. Sin embargo, a medida que se adentra en este sistema, Inès comienza a enfrentarse a profundas contradicciones entre sus responsabilidades laborales, su propia situación personal y las condiciones de vida de quienes buscan desesperadamente un techo.
A través de esta historia, Nicolas Silhol construye un drama social que invita a cuestionar las contradicciones del mercado inmobiliario y las consecuencias humanas de la precariedad residencial. Una ficción que, lejos de resultar ajena, encuentra numerosos puntos de conexión con los debates que atraviesan actualmente nuestra sociedad.
Un coloquio para llevar la reflexión más allá de la pantalla
Uno de los principales atractivos de esta jornada será el coloquio posterior a la proyección, que reunirá diferentes perspectivas profesionales y personales para profundizar en las cuestiones planteadas por la película.
La arquitecta e investigadora María Tomé Nuez, cofundadora de la Oficina de Innovación Cívica (OFIC), aportará su experiencia en vivienda, territorio, urbanismo y justicia ecosocial. Su trayectoria conecta la arquitectura con los desafíos sociales y ambientales, y ha colaborado como experta en iniciativas europeas e internacionales vinculadas al desarrollo urbano y la adaptación climática.
Junto a ella participará Gerson Ramos, cómico, guionista y creador audiovisual canario, conocido por su vinculación con proyectos como Los Kungfu Brothers, ENGODO y Solo Palique. Su presencia incorporará una perspectiva vinculada al humor, la creatividad y el audiovisual, ampliando las posibilidades de conversación sobre una problemática que afecta a la vida cotidiana de miles de personas.
El encuentro estará moderado por Rubens Ascanio Gómez, historiador, investigador y gestor cultural con una amplia trayectoria relacionada con los movimientos sociales, la memoria histórica y la divulgación.
La combinación de estas tres miradas pretende favorecer un diálogo cercano y plural, en el que el público también pueda participar, convirtiendo la experiencia cinematográfica en un espacio de encuentro, reflexión y conversación colectiva.
Una nueva propuesta cultural para conectar el cine con la sociedad
La I Muestra Atlántica de Cine Social nace con la vocación de consolidarse como un espacio cultural en el que las historias cinematográficas sirvan para observar, cuestionar y comprender las realidades que nos rodean.
A diferencia de los festivales cinematográficos competitivos, esta iniciativa no contempla una convocatoria de películas ni una competición entre producciones, sino que apuesta por una programación temática que combina proyecciones, encuentros y actividades culturales.
En esta primera edición, la vivienda constituye el hilo conductor de una propuesta que busca acercar al público diferentes perspectivas sobre el derecho a un hogar, las transformaciones urbanas y las desigualdades sociales.
La actividad central del 3 de diciembre tendrá lugar en la Sala de Cine y Conferencias de TEA Tenerife Espacio de las Artes, a partir de las 19:00 horas, con entrada gratuita hasta completar el aforo.
Actividades paralelas: cine, patrimonio y memoria urbana
La programación de la I Muestra Atlántica de Cine Social se completa con dos actividades paralelas que amplían la reflexión sobre la vivienda y el territorio desde otras perspectivas culturales.
El martes 1 de diciembre, a las 19:00 horas, el Espacio Price de Santa Cruz de Tenerife acogerá Abandolandia: El maravilloso mundo del abandono, una propuesta de RATATOUR que invita a descubrir espacios olvidados y reflexionar sobre el abandono urbano a través de tres piezas audiovisuales: Un choso sospechoso, La tiendita olvidada y El vídeo prohibido. La actividad contará con un coloquio moderado por Tori Ferrer, con la participación de Ricardo Marichal, de Ratatour, y Adrián Suárez. Las entradas estarán disponibles a través de www.espacioprice.com.
El miércoles 2 de diciembre, a las 20:00 horas, tendrá lugar la ruta guiada Santa Cruz emblemática. Los edificios que cuentan la ciudad, conducida por el divulgador Carlos J. P. Simancas. A lo largo de un recorrido circular de aproximadamente 2,7 kilómetros y dos horas y quince minutos de duración, las personas participantes podrán descubrir algunos de los edificios y espacios históricos más representativos de la capital tinerfeña, explorando las historias que forman parte de su patrimonio y memoria urbana.
Con estas actividades, la Muestra propone tres jornadas consecutivas que conectan el cine, la arquitectura, la memoria y la realidad social, invitando a mirar la ciudad y sus historias desde nuevas perspectivas.
La I Muestra Atlántica de Cine Social está organizada por Culturamanía Experience, con la colaboración del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Filmin, TEA Tenerife Espacio de las Artes, Espacio Price, Gut Good Bueno y Juan Antonio Ribas Subtítulos y Ediciones Digitales.
I MUESTRA ATLÁNTICA DE CINE SOCIAL
«Cuando la ficción te enseña la realidad»
ACTO CENTRAL
Jueves 3 de diciembre de 2026 | 19:00 horas
TEA Tenerife Espacio de las Artes · Santa Cruz de Tenerife
Proyección de Anti-Squat (2023), de Nicolas Silhol, y coloquio posterior con María Tomé Nuez y Gerson Ramos, moderado por Rubens Ascanio Gómez.
Entrada gratuita hasta completar el aforo.