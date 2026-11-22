El Liceo de Taoro, en La Orotava, inaugura el viernes 4 de diciembre, a partir de las 20.00 horas, una exposición del artista tinerfeño Cristóbal Garrido Leal, Toba, que, desde su mismo título, revela la especial significación que posee para su autor: Homenaje a mi padre (HAMP). El proyecto expositivo, que está inspirado en los parajes del Parque Nacional del Teide, se va a poder contemplar en la sociedad cultural orotavense hasta el próximo 4 de enero, en horario de 10.00 a 20.00 horas.
“Este proyecto nace de una idea que me rondaba hace años, muchos años”, detalla el artista en un texto introductorio a su propuesta pictórica. “En 1976 mi padre expuso en el Liceo de Taoro y fue su última exposición original. Este año se cumple el 50º aniversario. Creo que es una bonita cifra y un buen momento para hacer un homenaje que, desde el interior más íntimo, desde la experiencia heredada y el tiempo transcurrido para desarrollarla, ha tenido su proceso de gestación en pensarla, prepararla y ejecutarla”.
PINCEL, PAPEL Y PASTILLA DE ACUARELA
Toba argumenta, asimismo, que HAMP surge a partir de “los hechos irrevocables de un padre y un hijo unidos por el agua y la afición al arte a través de un pincel, un papel y una pastilla de acuarela”. “Desde que tengo uso de razón -precisa el acuarelista canario-, lo recuerdo pintando y yo con colores garabateando un universo infantil. Un lápiz, un papel y una goma son las mejores balas para disparar la poderosa arma de la imaginación, la única que debe utilizarse”. “Se lo debía a él y a ella, a ella y a él”, recalca en dicho texto que sirve de preámbulo para su muestra.
Cristóbal Garrido Leal explica, de igual modo, que ha querido “respetar al máximo” los gustos de su progenitor, quien en los años 50 del pasado siglo llegó a la isla de Tenerife y, al descubrir Las Cañadas del Teide, “quedó absolutamente enamorado del Guajara, el Teide, la retama en flor, la nieve, las Siete Cañadas, el Roque Cinchado, el Llano Ucanca…”.
“He tomado como referencia su colección de diapositivas para, desde mi humilde óptica y técnica -apostilla-, representar ese rincón que a tantos nos ha dejado sin palabras”. A este respecto, Toba también muestra su agradecimiento, “de corazón y en mayúsculas”, al numeroso grupo de amigos que le facilitaron sus respectivos archivos gráficos sobre el tema que aborda en esta exposición.
PUNTO Y APARTE
“Ha sido todo un reto”, confiesa el artista. “Quien me conoce sabe que esta no es una exposición al uso de Toba, es una particularidad o un punto y aparte”, afirma. “Cuando mi padre enviudó, dejó de pintar y un día me comentó: ‘Tu madre era la primera que veía mis acuarelas, el primer soplo de ánimo y admiración, que ya no está…”. A este respecto, el acuarelista canario alude a la frase que figura en la parte inferior central de la tarjeta de invitación realizada para Homenaje a mi padre: “… y ella siempre presente”.
“Tal vez por eso es un homenaje a mis padres, a los dos -puntualiza-, que, a pesar de las adversidades inevitables de la vida, me regalaron un paseo por este mundo lleno de imaginación, cargado de riquezas, las auténticas, no las materiales…”.
“En fin, espero que asistan con ganas y que la disfruten. Siéntanse como en su propia casa, formen parte de este proyecto. Desde un corazón imperfecto que se alegra de ser sabedor de ello, les invito a este pequeño mundo que he creado desde el amor, el amor a la vida, el amor a ellos”, concluye en su presentación de HAMP.
Nacido en 1962 en La Campana (Sevilla), Toba es vicepresidente de la Agrupación de Acuarelistas Canarios y miembro de la Agrupación Española de Acuarelistas. Tiene en su haber más de un centenar de exposiciones colectivas, regionales, nacionales e internacionales, y una decena de individuales.