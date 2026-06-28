DOCUMENTO SIN TÍTULO

[Notas]
Este artículo trata sobre nada.
Lo cual ya es algo.
Porque la nada absoluta sería entregar esta página en blanco, pero entonces alguien del periódico llamaría para preguntar si hubo un problema con el archivo, y eso ya generaría una conversación. Y una conversación ya no es nada.
La nada es extremadamente difícil de conseguir.
Por ejemplo:
—¿Qué tal?
—Bien.
Eso no significa nada.
Y, sin embargo, sostiene aproximadamente el 83% de las conversaciones en la civilización occidental.
Hay momentos que no sirven para nada y, precisamente por eso, lo significan todo.
CONTENIDO DEL ARTÍCULO
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Lo que acaba de leer es un fragmento de nada cuidadosamente seleccionada.
Nada de origen controlado.
Sin gluten.
Puede contener trazas de vacío.
Gracias por acompañarme en este contenido vacío. Vuelva pronto para más nada.
INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LA NADA
La nada no tiene opiniones sobre la actualidad.
La nada desconoce el precio de la vivienda.
La nada no sabe quién ganó el debate.
La nada jamás ha escrito: “Tengo una reflexión que hacer”.
La nada vive mucho más tranquila que nosotros.
La nada, cuando se reparte entre dos, ocupa bastante menos.
ENTREVISTA EXCLUSIVA
P: ¿Qué opina de todo esto?
NADA: …
P: Interesante.
ESTADÍSTICAS OFICIALES
Palabras pronunciadas ayer en el planeta:
Muchísimas.
Palabras necesarias:
Bastantes menos.
Palabras que cambiaron una vida:
Muy pocas.
Palabras utilizadas para preguntar dónde están las llaves cuando estaban en la mano:
Incontables.
NOTA DEL AUTOR
Durante la elaboración de este texto se contempló la posibilidad de decir algo importante.
Afortunadamente se me pasó.
BREVE CATÁLOGO DE COSAS INÚTILES Y MARAVILLOSAS
Mirar por una ventana sin motivo pero poniendo cara de motivo.
Mover una piedra con el pie.
Hacer “así” con la mano.
Leer los ingredientes de un champú. (más inútil en mi caso, soy calvo)
Abrir la nevera para comprobar si apareció comida nueva.
Decir “cuidado” cuando alguien ya se dio el golpe.
Volver a abrir WhatsApp exactamente dos segundos después de cerrarlo.
Escuchar una canción que ya conocemos.
No hacer nada, pero nada de verdad, una nada comprometida.
Pensar.
Sobrepensar.
ACLARACIÓN FILOSÓFICA
Nos han convencido de que todo debe servir para algo.
Los paseos deben servir.
Los libros deben servir.
Las películas deben servir.
Las conversaciones deben servir.
Incluso esta columna debería servir.
Pero la letra hache no parece servir para mucho y ahí está, llevándose todo nuestro aliento.
ESPACIO RESERVADO PARA UNA IDEA BRILLANTE
Lo siento.
No vino.
CONCLUSIÓN
Al final resulta que la nada tampoco existe.
Porque usted ha llegado hasta aquí.
Yo también.
Y durante unos minutos hemos compartido este pequeño hueco inútil entre dos obligaciones.
No hemos arreglado el mundo.
No hemos descubierto un continente.
No hemos optimizado ningún proceso.
Pero tampoco está mal.
Quizá el tiempo no se aprovecha ni se pierde; simplemente se comparte.