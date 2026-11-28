La XVI Semana del Cómic de La Laguna (semanadelcomicdelalaguna.es) ofrece hasta el 5 de diciembre una programación que amplía la mirada sobre el noveno arte y explora sus conexiones con el cine, la animación, la ilustración, el cosplay, los videojuegos y otras formas de cultura visual. La iniciativa, que comenzó el jueves, combina encuentros con profesionales, charlas y seminarios de manera presencial, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna (ULL) y el Pub Sócrates, y telemática.
LA PERSPECTIVA FEMINISTA
Este lunes, 30 de noviembre, hay dos citas telemáticas: el IV Seminario sobre Tebeo, Anime y Perspectiva Feminista, dedicado al personaje de Jean Grey e impartido por Tamara Milagros Rodríguez, y el VIII Seminario Zona Negativa, sobre teoría y crítica de cómic, con Igor Álvarez Muñiz. El martes, también en formato telemático, llega el I Encuentro con Especialistas en Autoedición, con el Estudio Los Meros (María José Armero Tomás y Roque Romero Rúa), mientras que el miércoles hay sesión telemática de Escépticos en el Pub en Tenerife, con Fran Tapia, y el jueves un encuentro presencial en la ULL dedicado al modelaje y el doblaje en el cine, con Itahisa Sánchez González.
El tramo final volverá a reunir propuestas vinculadas directamente al universo del cómic. El viernes 4, el Pub Sócrates acoge la presentación de las obras de Nano Barbero sobre Conan de Cimmeria y la participación de Néstor González, especialista en el universo Transformers.
EL GREMIO
El sábado, 5 de diciembre, tendrá lugar el V Encuentro Autsaider Cómics, sobre cómic underground, con la presentación de Palindrotiras, el nuevo trabajo de José Pablo García publicado junto a Roberto Sánchez, Peramento. La jornada concluirá con el micro abierto autoral, con la colaboración de El Gremio. Precisamente, una de las líneas destacadas de esta edición es la colaboración de El Gremio Tenerife, colectivo que genera espacios de encuentro y conexión para profesionales, creadores y técnicos del ámbito audiovisual en Tenerife y en el conjunto del Archipiélago.
Desde sus inicios, la Semana del Cómic de La Laguna ha trabajado para acercar el noveno arte a públicos diversos y contribuir al tejido creativo y cultural de Canarias. La producción ejecutiva de esta edición corresponde a la Asociación Propulsada. El proyecto cuenta con la participación del Aula Cultural Radio Campus de la Universidad de La Laguna, Phenomenal Studio, el Pub Sócrates, la asociación Hacer para el Desarrollo y El Gremio Tenerife, y con la colaboración de Autsaider Cómics.