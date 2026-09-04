Es oficial: cinco días extra para solicitar las becas universitarias de Canarias

El Gobierno de Canarias abre un plazo extraordinario de cinco días hábiles para solicitar las becas universitarias del curso 2026-2027 después de una incidencia técnica en la sede electrónica. La medida afecta a estudiantes que cumplían los requisitos de la convocatoria y no pudieron presentar su solicitud dentro del plazo inicialmente establecido.
El nuevo plazo comienza este sábado, 5 de septiembre, al contar los cinco días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la orden en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Al tratarse de días hábiles, el periodo se extiende hasta el viernes 11 de septiembre de 2026.
La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura establece esta medida mediante una orden fechada el 28 de agosto y publicada este viernes, 4 de septiembre, en el BOC.
¿Quién puede presentar ahora la solicitud?
El plazo extraordinario está destinado a las personas que reunían los requisitos de la convocatoria, pero no presentaron la solicitud dentro del plazo inicial debido a la incidencia registrada en la sede electrónica.
La convocatoria está dirigida a personas con residencia en Canarias que cursen estudios oficiales de Grado o Máster en universidades públicas o enseñanzas artísticas superiores en centros públicos y que no cumplan los requisitos para recibir todas o alguna de las modalidades de las becas universitarias del Ministerio de Educación.
La convocatoria también contempla ayudas para cubrir gastos de matrícula, transporte, residencia y discapacidad, además de componentes vinculados a la excelencia académica.
¿Hasta cuándo se pueden pedir las becas?
El plazo extraordinario es de cinco días hábiles a partir del día siguiente a la publicación en el BOC. La publicación se ha producido este viernes 4 de septiembre, por lo que el periodo comienza el sábado 5 y los días hábiles de presentación son el lunes 7, martes 8, miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de septiembre.
La medida corrige la situación de quienes no pudieron completar el trámite durante el periodo ordinario por la incidencia técnica.
Los estudiantes que ya presentaron su solicitud dentro del plazo inicial no tienen que volver a hacerlo. Así lo especifica expresamente la orden publicada por el Gobierno de Canarias.
Una convocatoria de 10,5 millones de euros
Las becas universitarias de Canarias para el curso 2026-2027 cuentan con una dotación de 10,5 millones de euros. El presupuesto se distribuye entre 2026 y 2027, con 3.563.942 euros previstos para el primer ejercicio y 6.936.058 euros para el segundo.
La convocatoria inicial se publicó en julio y establecía un mes para presentar las solicitudes. Posteriormente, el Gobierno de Canarias amplió ese periodo en diez días naturales, hasta el 16 de agosto.
Entre las cuantías previstas figuran 1.700 euros vinculados a la renta y hasta 3.000 euros por residencia. También existen ayudas adicionales para los desplazamientos entre islas y para estudiantes con discapacidad.
En transporte, por ejemplo, la ayuda adicional alcanza los 442 euros para estudiantes con domicilio familiar en Tenerife o Gran Canaria que cursen estudios en universidades públicas de Canarias. Si estudian en universidades públicas del resto de España, la cuantía asciende a 888 euros.
La nueva orden publicada este viernes no modifica las bases ni crea una nueva convocatoria: habilita un último plazo extraordinario para quienes quedaron fuera del trámite por la incidencia técnica.
Dónde presentar la solicitud
La tramitación se realiza a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, mediante el procedimiento habilitado para estas becas. La información oficial de la convocatoria mantiene los requisitos, documentación y modalidades de ayuda.