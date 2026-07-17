Si eres universitario, esto te interesa: el Ministerio de Educación lanza becas de 2.000 euros

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha convocado 2.111 becas de colaboración para estudiantes universitarios, dotadas con una cuantía fija de 2.000 euros cada una.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este viernes 17 de julio de 2026 el extracto de la resolución de la Secretaría de Estado de Educación que regula estas ayudas, destinadas a alumnos matriculados en el último curso de un Grado o en el primero de un Máster oficial para el periodo académico 2026-2027.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el próximo 21 de julio de 2026 a las 08.00 horas peninsulares (07.00 horas en Canarias) y concluirá el 22 de septiembre de 2026 a las 15.00 horas peninsulares (14.00 horas en el Archipiélago).
El proceso de inscripción se gestionará de forma íntegramente telemática a través de la sede electrónica del ministerio.
Qué son y qué requisitos exigen las becas de colaboración
El objetivo principal de este programa estatal es que el alumnado universitario se incorpore a los departamentos de sus centros de educación superior para iniciarse en tareas de investigación directamente vinculadas con sus titulaciones. A cambio de la asignación de 2.000 euros, los beneficiarios deberán cumplir con una dedicación de tres horas diarias durante un periodo de siete meses y medio. Las tareas se adaptarán al proyecto específico que apruebe la universidad correspondiente.
No todos los estudiantes pueden acceder a este proceso, regulado bajo el régimen de concurrencia competitiva. Además de la matrícula obligatoria en el último año de Grado o primer año de Máster oficial en las universidades incluidas en la convocatoria, el Ministerio de Educación exige acreditar una nota media mínima en el expediente académico, la cual varía según la rama de conocimiento:
- Ingeniería y Arquitectura o Enseñanzas Técnicas: se requiere una calificación mínima de 7,25 puntos.
- Ciencias, Ciencias Experimentales y Ciencias Sociales y Jurídicas: el expediente debe alcanzar al menos 7,70 puntos.
- Ciencias de la Salud: los aspirantes deben certificar un mínimo de 7,80 puntos.
- Artes y Humanidades: la exigencia se eleva hasta los 8,00 puntos.
Cómo solicitar la ayuda y documentación necesaria
Para tramitar la solicitud, los candidatos deben acceder a la sede electrónica del ministerio dentro del apartado habilitado para trámites universitarios. Junto al formulario estándar, es obligatorio adjuntar en formato PDF un proyecto de colaboración original.
Dicho documento debe incluir un esquema pormenorizado del trabajo de investigación que se pretende realizar, así como la evaluación y el visto bueno del departamento universitario implicado.
La convocatoria autoriza a los alumnos a subir archivos escaneados o fotografiados de los documentos oficiales, siempre que la imagen sea perfectamente legible y se integre en un único archivo PDF.
Desde el ministerio recuerdan que la obtención de esta ayuda económica no exime del pago de las tasas o precios públicos de la matrícula universitaria. Los estudiantes seleccionados deberán abonar de forma ordinaria los costes de matriculación correspondientes al curso 2026-2027 en sus respectivas facultades.