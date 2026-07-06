Canarias abre sus becas universitarias 2026-2027: plazo, requisitos y novedades

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias la convocatoria de becas y ayudas al estudio para el curso académico 2026-2027, dotada con 10,5 millones de euros.
La convocatoria incorpora mejoras dirigidas a ampliar las oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior y vuelve a adelantarse en el calendario, permitiendo al estudiantado conocer con mayor antelación las ayudas disponibles para el próximo curso.
Entre las principales novedades figura la incorporación, por primera vez, de las enseñanzas artísticas superiores impartidas en centros públicos al sistema autonómico de becas. La convocatoria también incrementa hasta los 3.000 euros la ayuda de residencia, mantiene la segunda oportunidad para quienes reorientan su itinerario académico, contempla ayudas por excelencia y revisa los umbrales de renta y patrimonio para facilitar el acceso a un mayor número de estudiantes.
La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, destacó que “la incorporación de las enseñanzas artísticas superiores responde al compromiso de reconocer plenamente estos estudios dentro del sistema público de becas y de ofrecer a su alumnado las mismas oportunidades de apoyo que al resto de quienes cursan educación superior en Canarias”.
La convocatoria mantiene ayudas para matrícula, residencia, transporte y discapacidad, con el objetivo de responder a las diferentes necesidades del estudiantado y favorecer que las circunstancias económicas no condicionen la continuidad de su formación.
Machín subrayó además que “hemos vuelto a adelantar la convocatoria porque queremos que el estudiantado pueda conocer con mayor antelación las ayudas a las que puede optar y planificar el próximo curso con más seguridad. Seguimos mejorando una convocatoria que evoluciona para responder a las necesidades reales de quienes estudian en Canarias”.
Con esta publicación, el Gobierno de Canarias vuelve a adelantar el calendario de la convocatoria de becas, que ha pasado de publicarse en septiembre en 2023 a agosto en 2025 y, ahora, en julio de 2026, reforzando la planificación del procedimiento y ofreciendo una mayor previsibilidad al estudiantado.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias. La tramitación podrá realizarse a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.