Dos cupones de la ONCE dejan 70.000 euros en Tenerife y La Palma

El Cupón Diario de la ONCE ha dejado un total de 70.000 euros en Canarias en el sorteo celebrado este lunes, 31 de agosto. La organización ha repartido dos premios de 35.000 euros cada uno, vendidos en Breña Alta, en La Palma, y San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife.
Uno de los cupones premiados fue comercializado por la vendedora de la ONCE Rosa Vanesa González Concepción desde su punto de venta situado en la calle 30 de Mayo, 36, de Breña Alta.
El segundo premio fue vendido por Tamara Herrera Mendoza desde su zona de venta situada en la calle Abreu y Valdés, 29, en San Cristóbal de La Laguna.
Cada uno de los dos cupones ha obtenido un premio de 35.000 euros correspondiente a las cinco cifras del número premiado.
Cupón Diario de la ONCE
El Cupón Diario de la ONCE pone en juego cada día un premio de 500.000 euros al número más la serie. Además, contempla 49 premios de 35.000 euros para las cinco cifras del número premiado.
El sorteo también incluye otras categorías de premios, vinculadas a las cuatro, tres y dos primeras o últimas cifras, además del reintegro:
- 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.
- 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 a las cuatro últimas.
- 9.000 premios de 25 euros a las tres primeras y otros 9.000 a las tres últimas.
- Premios de 6 euros para las dos primeras y las dos últimas cifras.
- Un reintegro de 2 euros para la primera o la última cifra del número premiado.
Los cupones se comercializan a través de la red de vendedores y vendedoras de la ONCE, además de mediante la web oficial de juegos de la organización y establecimientos colaboradores autorizados.
La ONCE señala que sus productos de lotería incorporan medidas destinadas a fomentar el juego responsable, entre ellas la prohibición de venta a menores de edad y del consumo a crédito.