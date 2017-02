El retraso del Plan del Parque Marítimo pone en riesgo la viabilidad de las piscinas

Han pasado casi cuatro años desde que el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobara inicialmente el Plan Especial del Parque Marítimo, un documento enfocado a desarrollar la zona ubicada en Cabo Llanos, cambiando sus usos, ampliándolos y permitiendo que se dote de servicios el entorno. Tras cuatro años, el plan sigue sin estar aprobado definitivamente y, mientras tanto, como lamenta el concejal de Promoción Económica, Empleo, Turismo y Comercio, Alfonso Cabello, la viabilidad económica del Parque Marítimo se ve afectada al no poder disponer de unos ingresos atípicos que garanticen la autogestión del espacio. “El documento prevé la instalación de cafeterías y restaurantes, también que podamos ofrecer el entorno para el desarrollo de eventos, siempre de una manera controlada, y eso, ahora mismo, no se puede poner en marcha porque no tenemos el documento aprobado definitivamente”. “Nuestras piscinas están abiertas todo el año -continúa- y a veces solo lo están para cinco personas. La viabilidad del espacio depende de que podamos sumar ingresos por otra parte, como los alquileres de las cafeterías”.

Según detalló Cabello, tras modificar el documento porque chocaba con el desarrollo del futuro tren del Sur, que pasa por el aparcamiento del Parque Marítimo, ahora es Costas la que, a través de la Autoridad Portuaria, ha solicitado que se vuelva a modificar. “Nos han pedido que en el dique que está en la trasera del Palmetum dejemos un espacio de seis metros para zona de servidumbre, con el fin de que se pueda trabajar en caso de que hiciera falta”. Ahora hay que modificar el último texto, que ya se había cambiado por el tren del Sur. “Tenemos que cambiar una zona de uso a una de servidumbre. El problema está en que esa modificación, que ya ha sido realizada por el equipo redactor (Gestur), puede ser considerada como sustancial, lo que nos obligaría a sacar de nuevo el documento a exposición pública y a empezar de nuevo”, explica Cabello. El edil confía en que no sea considerada como tal y lo siguiente sea la aprobación definitiva del documento, sin más.

Urbanismo

Quien tiene que dilucidar si se trata de una modificación sustancial o no son los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo, cuyo responsable, Carlos Garcinuño, confirmó que se está a la espera de que se les remita el documento desde la Autoridad Portuaria para estudiarlo. Confirmó que de tratarse de un cambio sustancial, habrá que sacar el Plan a exposición pública otra vez.

En cuanto a la modificación obligada por el tren del Sur, explica Cabello que han tenido que renunciar al aparcamiento del Parque Marítimo y trasladar la línea concesional hasta el muro que delimita las piscinas. Así, detalla el edil, “podemos seguir adelante tanto con los usos previstos bajo el aparcamiento como con los de las piscinas y el aparcamiento del Palmetum”.

Récord de visitantes en el complejo César Manrique, con más de 245.000 personas en 2016

Año tras año, desde que se abriera el complejo de piscinas del Parque Marítimo César Manrique, el número de visitantes se ha ido incrementado. En 2016 se batió un nuevo récord, esta vez, con más de 245.000 usuarios. En 2015, esa cifra fue de 211.000 personas, lo que supone un incremento del 16%. El edil Alfonso Cabello detalla que en 2016, además, se ha realizado una inversión de 250.000 euros, destinada a la mejora de las condiciones del César Manrique. Así, se ha colocado un nuevo sistema de clorado para las piscinas, un ascensor, mejoras biosaludables, instalación de diferentes mejoras para las personas con movilidad reducida o la colocación en las rampas de entrada al agua de gresite y barandillas para evitar resbalones. Además, se ha invertido 70.000 euros en la segregación de los contadores de luz de los locales de los interiores.