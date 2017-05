Al menos un muerto y 12 heridos en el atropello en Times Square

e escenas de caos en los instantes posteriores al atropello.

Al menos una persona ha muerto y 12 han resultado heridas como consecuencia de un atropello en la concurrida plaza neoyorquina de Times Square, donde un vehículo ha quedado subido sobre la acera, según ha informado el servicio de Bomberos, que se ha referido al caso como “accidente”

Numerosos usuarios de las redes sociales han difundido las imágenes de un vehículo en la acera de Times Square, subido parcialmente a uno de los bolardos. Los testigos citados por varios medios hablan de escenas de caos en los instantes posteriores al atropello.

En la zona, una de las más turísticas de Nueva York, se ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad. “Debido a la colisión de un vehículo con peatones heridos, hay vehículos de emergencia en la zona de Times Square”, ha informado la Policía en Twitter, donde ha advertido de problemas de tráfico.

El incidente se enmarca en el estado de alerta existente en Estados Unidos ante la posible comisión de atentados, si bien no hay constancia de momento de que se trate de un acto terrorista. Una fuente citada por Reuters ha aclarado que no hay indicios de terrorismo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido informado de los acontecimientos, según su portavoz, Sean Spicer, mientras que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se ha desplazado a Times Square para comprobar de primera mano la situación.

