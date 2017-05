Muere un bebé de 7 meses pesando 4 kilos porque sus padres le pusieron una dieta sin gluten

Los padres de Luca, de tan solo 7 meses, que dirigen una tienda de alimentos naturales en la ciudad de Beveren, Bélgica, decidieron ponerle una dieta sin gluten porque ellos mismos le autodiagnosticaron intolerancia, además de alergia a la lactosa. Luca murió de hambre. En la autopsia del bebé, los médicos observaron que tenía el estómago totalmente vacío. Ahora los padres están siendo juzgados por la muerte del pequeño, según informa el portal metro.com.uk

Defendiéndose, el padre de Lucas, Peter S. dijo: “Nunca fuimos con Lucas a un médico porque nunca notamos nada inusual”. Su madre, Sandrina V., dijo entre lágrimas: “A veces ganaba un poco de peso, a veces perdía un poco. Nunca deseamos la muerte de nuestro hijo”.

Según su abogado Karine Van Meirvenne, los padres pensaban que Lucas tenía un problema alimenticio. Le administraban leche de avena, leche de arroz, leche de alforfón, leche de sémola, leche de quinoa… Todos los productos que venden en su tienda.

Esta dieta le llevó a pesar menos de la mitad de lo normal para un niño de su edad. Justo antes de morir, Lucas pesaba unos 4 kilos.

Este martes, en el juicio contra los padres, los fiscales les acusaron de la muerte de su hijo después de darle a su bebé la comida equivocada y administrarle su propia dieta. También culparon a los padres por llevarle a un médico homeopático al otro lado del país cuando el bebé estaba muriendo de hambre, en lugar de ir al hospital más cercano.

Según la gastroenteróloga infantil Elisabeth De Greef, del Hospital Universitario de Bruselas, la alimentación de leche de quinoa y otros alimentos de este tipo para los niños es absolutamente insuficiente.

“Este tipo de leche, que se puede comprar en un supermercado, no contiene las proteínas necesarias, minerales y vitaminas que necesitan los bebés. No se ajustan a los lactantes y, por lo tanto, no son adecuados”.

El juicio está en curso y habrá que esperar hasta el 14 de junio para conocer la resolución final.