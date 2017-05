Tiempos de bisagras

Las primarias de Sánchez las han ganado todos menos quienes se mueven en los pasillos del PSOE. La debilidad socialista fortalece al resto, mejorando la cotización, entre otros, de Oramas y del diputado 176. Con Román Rodríguez gestionando la carambola entre bastidores, al calor del caos socialista crece especialmente NC. En la ferretería parlamentaria se ha disparado el precio de las bisagras. Rajoy quiere alargar la legislatura, y hacerlo pasa, entre otros factores, por consolidar un espacio de confianza con Quevedo y Rodríguez. Consta que está en ello, y que el PP local ha sido debidamente instruido para que actúe en consecuencia.

Con Rajoy susurrando a los suyos que ve mejor apoyar a Coalición sin entrar el PP en el Gobierno, la reforma del sistema electoral pende de ese hilo -¿existe o no un acuerdo no escrito según el cual NC habría exigido a Rajoy que el PP no se siente en el Consejo de Gobierno?-. La baza de NC no pasa por su condición de imprescindible para que se aprueben los presupuestos de 2017. La carta buena -¿ganadora?- es que también va a depender de ellos la aprobación de los presupuestos de 2018, cuentas que empezarán a armarse en apenas sesenta días.

El calendario sopla a favor de Coalición, sí, pero sobre todo de Quevedo y de una agenda donde está anotada en mayúsculas y rojo la aspiración de NC de cambiar las reglas del juego electoral. Ahora que los socialistas ni están ni se les espera fuera de su enfermería, Rajoy se ha quedado solo en la decisión de cambiar o no el mapa parlamentario en las Islas. En sus manos está la posibilidad de que las urnas de 2019 desplacen electoralmente a Coalición. El destino y Pedro Sánchez tienen a NC en una posición inimaginable hace apenas unos meses. Salvo que jugándole con los calendarios a Rodríguez le duerman el partido de la reforma del Estatuto, en 2019 las Islas abrirán un tiempo diferente.