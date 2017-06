“Fernando Clavijo es el mejor empleado de Air Europa en Canarias”

Rafael Gallego ve con “estupor” que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, participe tan abiertamente y le dé tantas alas a la entrada de una compañía aérea (Air Europa) en el mercado interinsular y que esa compañía, además, esté “sentenciada” por cometer fraude con las subvenciones a la residencia. Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) asegura que la llegada de una nueva aerolínea es “muy positiva” para Canarias, pero observa con “sorpresa” la participación del Gobierno en este proyecto, “porque tendría que ser la compañía la que haga todos los anuncios”.

-¿Por qué tiene tanto escepticismo a que entre una nueva aerolínea en Canarias cuando se supone que es positivo para todos?

“Vaya por delante que se trata de una medida positiva y que beneficiará a todos los canarios, pero permítame que le diga que lo que me sorprende es la participación tan activa en todo el proceso del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo. Es casi el portavoz de Air Europa en las Islas. Le digo más, es el mejor empleado que tiene la aerolínea en Canarias”.

-¿Habrá realmente vuelos a cinco euros?

“Sí, claro. Depende de las ofertas, pero puede haberlos. Seguramente, cuando se habla de cinco o de siete euros se habla de las ofertas concretas; esas que hacen las compañías para llenar las rutas deficitarias. Son aquellas más difíciles de encajar; en horarios más complicados, pero si le viene bien al usuario, viajará a este precio. Así que volar a cinco euros sí, pero no cuando yo quiera. Hay que recordar que la bonificación es al pasajero, así que a partir de ahora el Estado pagará el 75% del billete, y el pasajero, el 25%”.

-¿Bajarán las compañías los precios de los billetes?

“Ni los bajarán ni los subirán, porque tienen un precio máximo fijado. La reducción en el precio del billete es consecuencia de la bonificación del 75%, no de que las compañías bajen precios. Se podrá volar más barato desde el 1 de julio no gracias a Globalia o Air Europa, sino al descuento de residente. Tampoco va a haber tantos desplazamientos como dice la propia compañía, ni los turistas volarán más entre islas, como dice Fernando Clavijo”.

-¿No? El presidente lo que vino a decir es que provocará que más turistas visiten nuestras Islas.

“Eso no es así, porque el descuento a residente es solo para los canarios, no para los turistas, así que para ellos volar entre islas costará lo mismo que ahora. Es cierto que nosotros, como agencias de viajes, hemos luchado siempre por conseguir paquetes combinados, por ejemplo Gran Canaria-Fuerteventura, pero el turista que viene a las Islas es un turista vacacional al 100%, es decir, que llega al hotel, deshace la maleta y la vuelve a hacer cuando se va”.

-Así que tampoco es la panacea, entonces.

“Es una muy buena noticia, pero tampoco es la salvadora. Por eso me sorprende que el presidente del Gobierno defienda tanto a una aerolínea que, encima, está sentenciada por fraude en la gestión de las subvenciones a la residencia. Además, no vi pronunciarse tan enérgicamente al presidente del Gobierno cuando Canarias estuvo a punto de perder la subvención a los grupos, familias numerosas y empresas. Tuvimos que negociar con el Gobierno para que la mantuvieran. Y casi se pierde porque Madrid no quiere que vuelva a pasar lo que pasó hace unos años. Eso sí, recuerdo que culpó a las agencias de viajes de hinchar los precios y de ser las causantes del fraude. Eso es mentira, y le pedí públicamente que rectificara. No lo hizo. Le expliqué que las agencias de viajes no podemos modificar los precios de las aerolíneas que, además, en el caso de Canarias, están fijados por ley. Por eso me preocupa, que, desde el Gobierno, por ejemplo, no se le exija a la compañía que vuele a las islas menores. Viene para lo bueno (Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventrura), y las pequeñas, las deficitarias, las que no son rentables, que las asuma otro. Solo espero que las pequeñas empresas canarias que están operando en esas islas, y que llevan muchos años haciendo esas rutas, como Canaryfly, no se queden por el camino. No me gustaría que la llegada de Air Europa, dejara víctimas canarias”.

-No creo, al final habrá más variedad y entre todas tendrán que competir.

“Eso espero, pero le recuerdo que en los últimos años, desde 2013, Air Europa ha recortado la conectividad con Canarias. Mire, lo que me indiga, en realidad, es que con estos datos, un presidente del Gobierno se haga portavoz de una empresa de fuera. Que venga, perfecto, pero no creo que el Gobierno deba estar por medio. Además, hay que recordar que esta aerolínea ya estuvo hace 20 años operando en el mercado interinsular, y se fue”.

-¿Volaremos más los canarios con la llegada de Air Europa?

“No sé si con la llegada de Air Europa, pero con la reducción de precios gracias al descuento del 75%, sí. En cualquier caso, en seis meses volvemos a hablar y vemos los datos. Así salimos de dudas”.

-Hecho.