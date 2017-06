El grupo de salvamento, socialismo y socorrismo que dirige Pedro Sánchez ha rescatado a Iglesias en los minutos de descuento, lo han salvado cuando se había evaporado cualquier posibilidad de que el pablismo rentabilizara su moción de censura. Los socialistas son el ángel custodio de Iglesias, la farmacia de guardia a la que acude cuando se le acaba el inhalador. A los socialistas se les puso en bandeja aprovechar el espectáculo para secar a Iglesias dejándolo a solas, aislado. Pudo el PSOE ganar la moción contándole al país que Iglesias se ha quedado solo, sin opciones, liquidado como expectativa, apagado cual juguete roto abandonado en el baúl de lo que pudo ser y no fue. Pudieron los socialistas ganar colateralmente la moción que presentó Iglesias, pero regresando a la casilla de salida del sanchismo reincidieron en el error de darle respiración asistida, esta vez dejándose abrazar a la hipótesis de encontrarse con Podemos en los próximos meses. Sánchez, ausente bien presente, ha regalado otra vida a Iglesias; y van dos. Sumándose los socialistas al relato de que merece explorarse otra mayoría (tan alternativa como aritméticamente imposible) Rajoy e Iglesias vuelven a tener al PSOE donde les interesa, renunciando al centro y condenándose a ser el vecino mojigato del pablismo. El silencio de Sánchez -silencio inteligente- animó a creer que había aprendido de algunos errores. La instrucción de dejarse querer por Iglesias desmiente esa hipótesis. Los feligreses del resucitado secretario general no han entendido que el proyecto de Iglesias no es entenderse con los socialistas sino engullirlos. Sánchez tropieza dos veces en el mismo Iglesias. La moción de censura le brindó la oportunidad de arrinconarlo, pero no, prefirió dejarse querer como jefe del equipo de salvamento, socialismo y socorrismo.