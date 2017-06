“Solo tengo palabras de agradecimiento para el CB Canarias y para la Isla”

Una vez conocida la noticia de su marcha, Txus Vidorreta, ya entrenador del Valencia BC, se presentó en la sala de prensa del Santiago Martín visiblemente emocionado, agradeciendo “de corazón” el trato recibido en la Isla.

“En La Palma empezó todo, pero el Canarias ha dado el salto definitivo a mi carrera”, reconoció el vasco, que quiso agradecer a la directiva insular “la disposición y confianza” pues en él en todo momento: “ME he encontrado con un club moderno, con ganas de crecer, y una directiva que ha querido darme confianza y siempre me ha apoyado y comprendido. Estoy emocionado, a pesar de que llega una oportunidad muy importante para mí”.

Txus Vidorreta se refirió a Aniano Cabrera, gerente del Canarias, como su “otro hermano canario”: “Hemos trabajado de una forma sensacional, con mucha fluidez, tomando decisiones muy rápidas, contribuyendo al crecimiento profesional tanto de él como del club. Está en su mejor momento profesional, pero también personal”.

El entrenador recordó que se marcha a Valencia, un “equipo top europeo” desde “un campeón de Europa” como es el CB Canarias, que pasa por ser “la mejor forma de hacerlo”: “La afición del Canarias me dio todo desde el primer día, me ha ayudado siempre. Yo no soy muy dado a expresarme tanto como aquí, pero siempre me han dado mucha energía. Solo pido que sigan a tope con el CB Canarias, que sigan así”.