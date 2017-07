Beto Uña abre el fin de semana musical en Berlín 89

Berlín 89 continúa sus largos fines de semana musicales en la Avenida Anaga de Santa Cruz de Tenerife. En esta tercera semana de julio, los nombres que pasarán por el espacio capitalino son Beto Uña, The Healers, Roger S Morgan y El Moreno. Así, este espacio de reciente creación mantiene una intensa programación de conciertos que se inició a comienzos de este mes y que ya ha acogido los directos de La Alacena, Los niños cantores de mierda y Monday Rewind.

En la noche de este jueves el turno es para Beto Uña, uno de los dj más reputados de la escena tinerfeña, con casi tres décadas con la mirada puesta en una pista de baile y la mente maquinando nuevos proyectos para la difusión de la electrónica. Su compromiso con la vanguardia lo convierte en un creador polifacético. Desde sus comienzos en los años 90 su estilo es el reflejo de una evolución constante y decidida. Sus sesiones cálidas, profundas y sostenidas son sus señas de identidad y forman parte de su ADN, para ofrecer electrónica de calidad con la visión personal de un gran conocedor del clubbing, lo que le ha llevado a visitar cabinas importantes dentro y fuera de las fronteras canarias.

El viernes, a partir de las 22:30 horas, será el turno para The Healers, banda canaria de rock alternativo compuesto íntegramente por chicas -Olga Cordero (batería/coros), Sonia Martínez (guitarra rítmica/coros), Patricia Chinchilla (bajo/Voz) y Aileen López (guitarra solista/coros)- que completa su repertorio con versiones de grupos tan dispares como Ramones, Queen, The Police y The Cranberries. El fin de semana en Berlín 89 se completa con la sesión de los dj Roger S Morgen, en la noche del sábado, y otra edición del Urban Touch, la exitoso marco para la música negra en la tarde noche de los domingos que esta vez contará con el residente del Papagayo Beach Club, El Moreno.