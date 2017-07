Dejándolo caer más que diciéndolo, es cierto, restándole importancia, sí, pero el bautizado como tercer escenario sobrevoló tan discreta como constantemente las semanas que duró la negociación de Coalición con el PP. En CC lo barajaban en voz baja descartándolo en voz alta, porque barruntaban (y sospechan) que la otra parte contratante no está (todavía) por la labor. En los pasillos de Coalición pensaron, y piensan, que aún no se dan las condiciones; pero entendían, y entienden, que la coyuntura invita al acercamiento. Han creído, y creen, que no es el momento para la confluencia pero sí para iniciar el camino que debe llevarlos a un reencuentro que respetando autonomía, marca y señas de identidad de cada cual abra las puertas a asociarse en las siguientes elecciones generales y, lográndose ese paso, quién sabe si también en el ámbito autonómico. Claro que eso vendría después. Agotados los escenarios primero (al romper con los socialistas) y segundo (dejando al PP plantado en el altar), en Coalición merodearon la viabilidad de acercarse a Nueva Canarias para construir el tercer escenario, de armarlo sobre la irrepetible oportunidad -de unir fuerzas- que las urgencias parlamentarias de Rajoy brinda a los nacionalistas canarios. Como suele ocurrir, ha sido Carlos Alonso quien ha verbalizado lo que otros piensan pero no se atreven a decir. Cuando el presidente del Cabildo anima a ampliar el perímetro de conversaciones a NC confirma que, efectivamente, en CC ven con buenos ojos empezar a construir un tercer escenario, un proceso que arranque coordinándose en las Cortes con vocación de empezar a entenderse en las Islas. En CC son conscientes de que el intento es tan posible en la relación Canarias-Estado como complicado cuando se desciende al ámbito autonómico y local, pero aún dejándolo caer más que admitiéndolo, es cierto, les cuesta horrores desechar la tentación de ponerse a construir el tercer escenario.