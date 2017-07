Los Vinagres: “¿Por qué vamos a intentar imitar a un grupo inglés o madrileño si somos canarios?”

LAURA COELLO

Vinagre. Dícese del líquido agrio producido por la fermentación ácida del vino, o también, persona de genio áspero y desapacible. En un primer momento cabe preguntarse por qué este grupo se llama así. Porque no tiene nada de agrio ni de áspero o desapacible, aunque bien es cierto que su evolución ha llevado un proceso de fermentación para llegar a ser lo que ahora son. Abel (voz y guitarra), Rober (batería) y Sergio (bajo) son el trío musical palmero conocido como Los Vinagres, que vive en Madrid y ha sido fichado recientemente por Sony Music. Con varios EP, y a la espera de su primer disco, podemos hacer tiempo yendo a uno de sus conciertos. Les garantizamos que, como con el vinagre, no se les quedará el mismo cuerpo después de probarlo.

-Realmente cuesta encontrar una palabra para definir su estilo… ¿Alguna sugerencia?

Rober: “Nos hemos autodefinido como rock volcánico. Que es una mezcla de todo lo que hemos escuchado en la gente de siempre. Desde rock clásico, blues… pero también tirando mucho de raíces canarias y latinas, que es lo que hemos mamado desde pequeños. Es la unión de la música de toda la vida con nuestras raíces. Rock que ha venido de Canarias, con raíces volcánicas”.

-Porque bien es cierto que sus canciones tienen muchas cosas, pero sobre todo tienen mucho de canario.

R: “Sí. Tiramos mucho de Canarias, tanto con las palabras y la jerga como con las letras. Pero no queremos forzar nada, sino ser nosotros mismos, porque al final todos los grupos que escuchamos siempre tiran del sitio del que son. ¿Por qué nosotros vamos a intentar imitar a un grupo inglés o madrileño si somos canarios? Cuanto más natural sale, al final es la mejor manera de llegar a la gente, porque se lo cree. Considero que es nuestra mayor virtud: somos naturales y se lo creen a la primera”.

-Pero realmente no empezaron así, porque en sus comienzos cantaban en inglés y se hacían llamar The Vinegars…

R: “Claro, pero cambiamos justo por lo que comentábamos antes. También es verdad que al principio era algo menos serio. Estábamos cada uno en un sitio diferente, y lo hicimos así por el típico prejuicio de que la música en inglés es mejor. Ya cuando nos juntamos los tres en Madrid, nos dimos cuenta de que nuestro estilo encajaba más con el español, y sobre todo por Canarias. De hecho, al principio, cuando actuábamos en La Palma, directamente nos llamaban Los Vinagres y no The Vinegars, así que… fue un cambio por todo”.

–Piñazo en la boca, El canto de la morena, José Vélez… son los títulos de algunas de sus canciones. ¿Cómo se les ocurren?

Abel: “Cuando estamos ensayando una canción, lo último que hacemos es la letra. Y los títulos y las letras surgen muchas veces por una idea de vacilón. De nuestras movidas internas”.

-Sus conciertos son pura energía. ¿De dónde sacan esa fuerza?

R: “Del gofio” [risas].

A: “Tenemos la mentalidad de ir partido a partido y pensando que siempre será el último. Por eso siempre lo damos todo. Tenemos muy metido ese rollo de darlo todo y que la gente se lo pase bien. Porque si estás quieto tocando… tienes que ser muy máquina para que la gente te preste atención”.

-¿El público también puede llegar a transformarse y darlo todo en sus conciertos?

A: “Por supuesto. Ha habido casos de auténticos heavies bailando temas nuestros de pachangueo [risas]. Así que sí, alguno se transforma”.

-¿Qué es lo más importante a la hora de salir al escenario?

S: “Conectar con la gente. Que te vean, disfruten, canten contigo, animarlos… Si la gente paga, pues es para pasárselo bien”.

-¿Alguna experiencia memorable para compartir?

A: “Los conciertos suelen ser una batalla. Yo, por ejemplo, una vez me partí un diente, otra vez se me puso morado un ojo al darme contra el micro, se me partió una rodilla… Vamos, que si quieres ver a alguien pasándolo mal, ven a un concierto nuestro” [todos ríen].

-¿Cómo empezaron Los Vinagres?

A: “Primero empezamos Rober y yo, pero sin pensar nada, y por eso lo de Los Vinagres, porque sonaba a vinagre… a mal [risas], pero ya a partir de eso, poco a poco y más adelante, cuando la cosa se puso seria, entró Sergio y aquí estamos”.

-Un grupo que surge en La Palma y que tiene tanto éxito que acaba trasladándose a Madrid. ¿Consideran esto difícil para las bandas emergentes, ya sea en Canarias o en otro lugar?

Sergio: “Nosotros vinimos a Madrid por causas diferentes a la música. No solo por tocar, que también, sino que vinimos a estudiar, luego a currar… Entonces ha sido un poco casualidad. Y tampoco es indispensable, porque hoy con internet está todo mucho más globalizado. Estés en Madrid o no, es mucho más fácil que la gente escuche tu música. Porque si les gustas, van a escuchar tus temas estés en Madrid o en Pekín”.

-¿Cómo es trabajar con Sony?

S: “Está guay. Nos pilló por sorpresa y le hemos sacado todo el provecho posible. Aunque también es cierto que no es algo indispensable para la música. Nosotros solo queremos hacer canciones y que a la gente le gusten”.

-¿Cómo va el tema del disco?

S: “Todavía estamos componiendo y haciendo canciones. Tenemos ideas y el tocar y tocar por ahí te da ese estado de gracia con el que poder ir mejorando cada día. Y sí, tenemos la idea y las ganas de hacer el disco”.

R: “Está la idea, pero no la fecha”.

-En términos generales, ¿qué expectativas tienen Los Vinagres?

S: “No sabemos qué va a pasar dentro de dos años o tres. Así que preferimos mirar el día a día. Si nos ponemos a mirar atrás, hemos conseguido cosas que antes creíamos imposibles. Supongo que nuestro fin, de un modo rápido, es conseguir sacar disco, enganchar al público y que le vayamos gustando para poder vivir de esto”.

R: “Nuestro objetivo es una cosa, que es vivir de la música y tener una historia como grupo. Trabajamos en ello, pero conseguirlo… no sabemos. No depende de nosotros, sino de la suerte y de que a la gente le guste”.

-¿Qué nuevos proyectos tienen ahora mismo?

R: “Hace unos días tuvimos concierto en Pontevedra con el festival Surfing the Lerez; luego en Madrid, el Ballantine’s True Festival. Ahora en agosto tenemos el Phe Festival en el Puerto de la Cruz; el 24 de agosto en Sevilla, en septiembre el Festival de La Luz, en A Coruña…”.

-Se les ve ajetreados…

S: “Sí, por suerte sí” [risas].

-En el caso del Phe Festival, será una de las pocas veces que estarán por las Islas.

S: “Sí. Nos encanta Canarias, pero es verdad que es un poco complicado por la distancia. Pero cada vez que vamos, el público responde muy bien y nos encanta”.

-Y hablando de Canarias, ¿qué opinan del panorama musical en el Archipiélago?

R: “Está bastante bien. De hecho, hay muchos grupos aquí, en la Península, que son de Canarias y están muy bien”.

-Desde las instituciones, ¿hay mucho o poco apoyo a los grupos isleños?

R: “Creo que eso del apoyo es relativo. Igual digo esto y me van a tirar piedras los grupos canarios, pero creo que lo importante es que se muevan más y que se tomen en serio. Apoyo hay, siempre y cuando te lo curres. Yo sé que desde Canarias es más difícil proyectarse fuera, pero esto tampoco es llegar a Madrid y tener ya un contrato. Aquí es todo mucho más caro y hay mucha más competencia, por lo que destacar es muy difícil. Diría que, precisamente, hemos encontrado menos apoyo en Madrid que en Canarias”.

A: “Y también hay que matizar lo del tipo de apoyo. Por ejemplo, en La Palma hasta hace poco no había locales de ensayo, y ahora hay unos cuantos gratuitos. Ese tipo de apoyos sí me parece bien”.

S: “Tampoco entiendo por qué debe estar detrás de un grupo una institución con una subvención”.

-¿Una cuestión de trabajo, entonces?

R: “Claro, porque muchas veces, más que quejarse de las ayudas o la falta de ellas, hay que currárselo y soñar con ser profesional. Porque el Gobierno de Canarias sí da ayudas para pagar discos y pagar billetes. Algo que en la Península no pasa. Por eso nos referimos a que ayudas hay de sobra y están bien dadas, pero lo importante es decir: creo en mi proyecto, voy a currármelo y a explotarlo. Además, ahora, como decíamos antes, hay más medios para hacerlo. Hay muchos grupos que sí que salen de Canarias, gustan mucho y tienen éxito. Y eso en Península se valora mucho también, en los medios sobre todo”.

-¿Qué querrían decir o transmitir a toda la gente que nos está leyendo y todavía no les conoce?

A: “Qué se pongan sus mejores galas y vayan a una verbenita nuestra, que seguramente van a acabar moviéndose” [risas].

R: “Que se pasen a vernos, porque va a ser muy divertido”.