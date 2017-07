Manolo Márquez: “Intentaré que Las Palmas sea lo más atractivo posible”

El nuevo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Manolo Márquez, dio las gracias al club por darle esta “oportunidad” y poder así lograr el objetivo de todo técnico que es “entrenar en la élite”, remarcando su “ilusión” pese a que no fuese el elegido inicialmente por el conjunto canario y que apostará por el “juego combinativo” de los últimos años para que el equipo sea “lo más atractivo posible”.

“Quiero dar las gracias a este club por la oportunidad que realmente me brinda, que es la que uno siempre espera. Uno se siente orgulloso de empezar a entrenar niños y pasar por todas las categorías, nunca he entrenador en la elite, pero a veces es porque te falta esa pizca de suerte que pude tener en otro sitio y aquí voy a tener esa gran fortuna”, señaló Márquez en su presentación oficial de este martes.

Para el relevo de Quique Setién, será un “lujo trabajar” con Juan Carlos Valerón y Paco Ortiz, exjugadores y emblemas del club. “Me van a permitir que el cuento de hadas que he vivido este año siga un año más”, añadió en relación a una temporada en la que ascendió al filial de Tercera a Segunda División ‘B’.

Sobre el hecho de no ser el primer elegido, papel que recayó en el italiano Roberto De Zerbi, el catalán no le dio importancia. “Fui finalista, no está mal”, bromeó tras las palabras de Toni Cruz, director deportivo, que admitió que sí estaba entre los firmes candidatos. “Voy a ser entrenador del primer equipo y la gente que me conoce sabe la ilusión que tengo. Vértigo no, tengo ganas de que llegue la concentración”, admitió.

“Si alguien mira mi trayectoria, lo que he intentado hacer es adaptarme un poco a la plantilla que te encuentras. Cada equipo o ciudad tiene su idiosincrasia y jugar a balones largos y segundas jugadas no tendría mucho sentido. Este será un equipo combinativo e intentaremos que el equipo sea lo más atractivo posible, pero lo más importante es que intentemos ganar el máximo número de partido posibles, y no me malinterpretéis pensando que vamos a ser prácticos”, explicó sobre el estilo que intentará implantar.

En este sentido, remarcó que “los retos nunca son individuales en el fútbol”. “El reto es que el equipo juegue lo mejor posible, gane el máximo de partidos y mejorar lo anterior si es posible, que sea un referente como lo fue en su momento en el fútbol español”, subrayó.

Márquez también dejó claro que no era “el momento de precipitarse” en cuanto a refuerzos y que había realizado a la directiva “ninguna exigencia en concreto”, mientras que ve “básico que haya buen ambiente” en el vestuario. “Si no, difícilmente, la cosa funcionará”, advirtió.

“La afición va a tener un equipo donde toma fuerza el tema de la cantera y se ve clara la apuesta con los dos señores que tengo al lado”, afirmó el técnico, acompañado por Valerón y Ortiz. “El equipo sabe que tiene que dejarlo todo y que está en el sitio inmejorable para que el club siga creciendo porque es el tercero año consecutivo en Primero y hay que ser consciente de ello”, sentenció.

Por su parte, Valerón celebró “la suerte” de haber podido trabajar ya con Márquez en el filial y la oportunidad de estar en el banquillo de un equipo en el que “hace poco” estuvo jugando. “He disfrutado y aprendido mucho la pasada temporada. Ahora, tengo la ilusión de poder ayudar con todas nuestras experiencias y que todo funcione”, indicó.