Isaac Araya inicia su aventura tailandesa con KO

Con el espíritu de Javier Rodríguez Kuky al lado todo es más fácil cuando se trata de subirse a un cuadrilátero. El malogrado deportista tinerfeño acompañó este jueves, el día en el que se cumplían siete años desde su fallecimiento, a Isaac Araya en su combate.

Issac, uno de sus pupilos más aventajados, heredero de esa forma de pelear que tanto llamaba la atención, poco especulativa, siempre hacia delante y ofreciendo espectáculo, vivió un nuevo capítulo dentro de su trayectoria deportiva.

Esta vez fue a la aventura porque el fajador adejero llevaba tres en días en Tailandia junto a su compañero Miguel Brito para preparar una exigente cita, la revancha del Campeonato de España WMC que le enfrentará el día 23 de septiembre al majorero David Mederos para cerrar una trilogía en la que, de momento, están empatados a triunfos.

“En principio no quería pelear, pero vi a mi hermano Carlos pelear con Lampard y cambié de planes ya que estaba entrenado. Si llegaba a Tailandia y me encontraba bien iba a pelear”, resumía Isaac Araya, que explicaba que “llegamos y después del primer entrenamiento le dije al maestro del gimnasio que si había posibilidad de pelear y me dijo que sí, por eso nos quedamos en Koh Samui”.

Así que Isaac se encontró con la opsibilidad de pelear en el Chaweng Stadium, un lugar donde ya había peleado su maestro Javier Rodríguez durante alguna de sus andaduras por el país asiático, y aprovechó su oportunidad. El tailandés Saihod Phetsopa iba a ser su contendiente en un combate para el que le advirtieron que su rival “era más bajo que yo y era bueno, pero pateaba flojo al medio”.

“De lo que dicen los thais hay que fiarse menos de un cuarto”, señalaba el tinerfeño. Hizo bien. “Cuando llegué al estadio el tipo había crecido, era más alto que yo y los que lo habían visto pelear me decían que era muy bueno, que iba al KO, que era agresivo de rodillas”, relataba un Isaac que tenía clara su misión. “Ya estaba allí así que sea alto, bajo, bueno o malo, yo vine a hacer muay thai”.

Y bien que lo hizo. En el primer asalto salió a tantear a su rival, conectar alguna mano suelta y patear abajo varias veces al interior de la pierna adelantada de su rival que en el segundo episodio salió cambiado de guardia, lo que encendió la alarma de Isaac.

Olió la sangre y disparó a matar. El adejero conectó otro buen puñado de patadas abajo que obligaron a abandonar a su rival. “Estoy muy contento, ahora toca entrenar a tope para el día 23 de sptiembre” en ese combate que tendrá en Murcia por cinturón nacional. Isaac reconocía que durante el combate se había sentido “muy bien y muy cómodo” ante un rival que “se le veía que era bueno, pero también era joven y yo me encontré máas fuerte que él”.

SU HERMANO CARLOS, A CHINA

La buena victoria conseguida por Carlos Araya ante Lampard Sor Kamsing hace varias semanas no ha pasado desapercibida para los organizadores de los grandes eventos de repercusión internacional. El Cazador ya tiene una nueva presa en el objetivo ya que esta semana le confirmaron su presencia en uno de los mejores eventos del muay thai, Yokkao, para pelear el 11 de septiembre ante otro bicho, el tailandés Manachai. El fajador adejero del equipo Shoothon se enfrentará a uno de los grandes talentos emegentes, salido de la factoría del gimnasio de otra leyenda tailandesa como Saenchai. Cómo él mismo dice “uno entrena para estos desafíos”.