¿Cómo lo vais a hacer así?

Feo no es; tampoco bonito, ni lo contrario. No está mal; aunque tampoco bien, ni siquiera lo otro. Considerándose que algo es original cuando no es copia o imitación de esto o aquello, sino fruto de una creación espontánea y/o novedosa, cabe concluir, ajenos a cualquier atisbo de acritud, que tampoco es original, o sí, o no. Siendo escasamente previsible que apariencia o aspecto atraiga la atención de quienes se lo tropiecen, y resultando poco probable que traslade la percepción de algo nuevo, tampoco parece llamativo o joven. El logotipo de Coalición, transformado de poco a esta parte, representa (dicen) una estrella abierta e inclinada sobre el eje que abarca Canarias-Madrid-Bruselas (ya es abarcar; al lado de ésta, la Estrella de la Muerte de Star Wars es una humilde lapa). De cualquier forma, hágase el ejercicio de observar con los mejores ojos el referido cambio de imagen, y conclúyase que, además de bonita, original, llamativa y joven, la estrella del eje que al parecer une el faro de Orchilla con el barrio de Schuman tiene la virtud de representar el esfuerzo de innovación tecnológica puntera a la que se están incorporando los estudiantes de las Islas (eso dicen en CC, y sin descojonarse; triunfalismo no, lo guisante). Hágase el ejercicio, conclúyase que el logo es ideal; pero, acto seguido, éntrese en la pregunta inquietante. ¿Y oportuno?, ¿es oportuno? ¿Una estrella? ¿Ahora?, ¿en serio? ¿Una estrella estas semanas en las que el elemento-concepto-idea fuerza estrella/estelada es la bicha a ojos de muchísima gente? -especialmente, por cierto, a ojos del target que vota PP en las generales y CC en las locales-. ¿Ahora? ¿Una estrella, ahora? Cuando la vecina de abajo vea ese logo, ¿se acordará de los aborígenes o de Junqueras? Guau. Hay que tenerlos bien puestos para sacarse ahora una estrella de la manga. Olé. Con dos narices. Cuando se observa el logo es inevitable acordarse de uno de los recursos más utilizados por el grandísimo Toni Martínez. ¿Una estrella con la que está cayendo? Pero, ¿cómo lo vas a hacer así, Marichocho?