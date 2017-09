Puigdemont anuncia la web donde puede votar cada catalán

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado un link de internet que concreta dónde puede votar cada catalán en el referéndum del 1-O.

“¿Dónde se podrá votar el próximo día 1 de octubre? En esta web encontrarás el lugar donde te corresponde: https://onvotar.garantiespelreferendum.com/ “.

En la pestaña ‘Dónde tengo que votar’ deben rellenarse casillas de DNI, fecha de nacimiento y código postal.

On es podrà votar el proper dia 1 d’octubre? En aquesta web trobaràs el lloc on et correspon: https://t.co/NYSkMLFjhv

— Carles Puigdemont (@KRLS) 21 de septiembre de 2017