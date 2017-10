Felices los socialistas, en general, y Ángel Víctor Torres, en particular, cuando comparte con el Gobierno canario la oportunidad de articular una reforma fiscal que, dicen, beneficie a familias con rentas medias y bajas; tan feliz, tanto, que si le garantizan que se apuntalan los recursos para sanidad, educación y servicios sociales dará la instrucción de que se apoyen los presupuestos autonómicos, si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás, feliz el PP cuando acuerda con Clavijo formar grupos de trabajo que definan las líneas maestras de las cuentas autonómicas de 2018; tan felices que, proclamando la mejor voluntad de entendimiento, si mejoran educación, sanidad y políticas sociales están dispuestos a apoyar los presupuestos, y si con otro pasas el rato vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro, yo te acepto el trato, felices en la Agrupación Socialista Gomera cuando Coalición se compromete a llevar a la Cámara una propuesta coherente que responda -señalan- a una sociedad con dificultades que hay que atender, tan felices que si mejoran el tratamiento que reciben las islas no capitalinas, especialmente La Gomera, están también dispuestos a apoyar los presupuestos, lo nuestro no depende de un pacto, y lo hacemos otro rato, eso sí, felices, lo que se dice felices, pura vida, en Coalición cuando con dieciocho diputados de sesenta que se sientan en la Cámara regional tienen a socialistas, populares y gomeros en la idea de apoyarles los presupuestos autonómicos, si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás, felices, a reventar de felicidad, en el Gobierno cuando pasito a pasito, suave suavecito, avanzan hacia el milagro de los presupuestos más apoyados de la historia moderna, y sin grandes alardes, limitándose a hacer lo que ya iban a hacer porque otra cosa no se debe o puede hacer, esto es, apuntalar la sanidad, educación y políticas sociales, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, Coalición, PP, PSOE y ASG, felices los cuatro.