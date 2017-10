Se disfraza de Madeleine McCann para Halloween y desata la furia en las redes sociales

Daniel Gearie, un escocés de 25 años, subió a sus cuentas de Instagram y Twitter su disfraz de Halloween de este año. Ni más ni menos que de Madeleine McCann, la niña británica que desapareció en Portugal en 2007. “Y antes de que digan ‘Esto es enfermo’, etc, sé que lo es, pero yo no soy quien dejó a su hija sola en una habitación de hotel en Portugal”, añadió en un tuit posterior.

Sin embargo esto no le sirvió de nada porque enseguida los usuarios de dichas redes sociales comenzaron a criticar su mal gusto. Sus tuits se volvieron virales en el Reino Unido y desataron duras críticas. “Fuiste demasiado lejos, Daniel”, escribió junto a las fotos, como tratando de rebajar la tensión, pero no valió de nada y tuvo que “poner el candado” a sus cuentas ante la avalancha de comentarios.

“Quiero pedir mis más sinceras disculpas por lo que hice. No tiene defensa. Fue vil y asqueroso y estoy asqueado de mí mismo”, comentó posteriormente en una entrevista al Daily Mail. “Mi familia está destruida. Fue un momento de estupidez. Iba a una fiesta con amigos y no le dije a nadie lo que haría. Quería sorprenderlos y provocar una reacción. Pero sé que fui demasiado lejos y hubo muchas risas nerviosas. Yo lo puse en Twitter antes que nadie, y no hay defensa para lo que escribí. Debería haber dejado mi celular lejos después de algunos tragos. Todo lo que puedo decir es que estoy muy avergonzado y pido realmente disculpas”.