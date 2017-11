“Es un gran reto diseñar para Saida por la repercusión que supone su vuelta al Carnaval”

Hablar de Santi Castro (Santa Cruz de Tenerife, 1963) es hacerlo de Carnaval. Sus creaciones no pueden faltar en una fiesta a la que cada año contribuye para hacerla más grande si cabe. Suyas fueron las reinas del 2003, 2008, 2012 y 2013, año este en el que Saida Prieto sufrió el accidente que casi le cuesta la vida. Su diseño Volare fue el ganador. Ahora, el diseñador y Saida se unen gracias a la idea de DIARIO DE AVISOS y EL ESPAÑOL para cumplir el sueño, truncado hace cuatro años, de la joven Saida Prieto. Pero, también el del propio diseñador, para quien, confiesa, es todo un reto vestir a Saida. Su actividad profesional en el Carnaval le lleva también a diseñar para grupos y comparsas como la de Joroperos, que recurren a su creatividad para que, cada año, luzcan sobre los escenarios y las calles capitalinas como los más espectaculares. Es consciente de que la vuelta de la joven chicharrera al Carnaval va a centrar todas las miradas, y por eso reconoce que lo único que le puede llegar a preocupar es que la emoción desborde a Saida esa noche sobre el escenario del Recinto Ferial. “Ya le he dicho que de llorar nada, que tiene que salir a pelear en ese escenario; primero, por ella, después, por sus patrocinadores, por el equipo que hay detrás y por el público que espera verla”, afirma enérgico el hombre que va a intentar que Saida Prieto cumpla su sueño de ser reina del Carnaval.

-¿Cómo surge la posibilidad de diseñar una fantasía para Saida Prieto?

“Surgió a través de una propuesta de DIARIO DE AVISOS y EL ESPAÑOL, que me plantean ya no un reto como diseñador y creativo del Carnaval, sino un reto en torno al hecho de que Saida Prieto vuelve a presentarse a reina del Carnaval. Como diseñador, siempre apuestas por cosas más complicadas, por propuestas más arriesgadas, pero, en este caso, la complicación en sí no es llevar a cabo un diseño, sino la repercusión que supone que Saida vuelva al escenario del Recinto Ferial. Afortunadamente, con el apoyo de las firmas, que son las que hacen que este Carnaval crezca, saldremos al escenario y creo que, además, lo haremos con un digno trabajo para que nuestras firmas queden realmente contentas”.

-¿Cómo es el proceso de creación? ¿Es un diseño concebido para Saida o es algo que ya tenía en mente?

“Tengo que reconocer que después de recibir la propuesta del DIARIO DE AVISOS Y EL ESPAÑOL me quedé impactado, porque la propuesta venía unida a la modelo. Normalmente, nosotros presentamos un proyecto a la firma, acompañado de un diseño previo, y después haces el casting para elegir a la modelo. En este caso nos llamó DIARIO DE AVISOS y fue el que nos dijo tengo esta idea y esta modelo y me preguntó: ¿te atreves? Contesté que por supuesto que sí. A partir de ahí creamos una idea, que es lo que se supone que quiere hacer Saida y que no es otra cosa que ser reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife”.

-La Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz se celebra el próximo 7 de febrero. ¿Tiene ya las lineas maestras del diseño?

“Sí, ya las tenemos. Estamos en el proceso de aportar materiales diferentes, algo novedoso. Los años te enseñan que tienes que dar prioridad a determinados tipos de materiales, a las estructuras y demás, y en base a eso vamos trabajando rápido. Luego, ya lo que nos queda es perfilar y asentar la idea, que es lo que más tiempo te puede llevar. Pero primero hemos de tener todos los materiales y estructuras con las que queremos trabajar”.

-Un trabajo que también se hace con la candidata. ¿En qué línea va a trabajar con Saida?

“Con Saida el trabajo que nos queda es pulir un poco la presentación y su permanencia en el escenario”.

-¿Hay algo que le preocupe de esa noche, en ese momento en el que Saida salga por primera vez al escenario?

“Normalmente, cuando eliges una modelo para Carnaval, que nunca ha hecho este tema, tienes miedo de cómo puede reaccionar ante los focos, el público… En este caso, el miedo escénico con respecto a Saida no lo tengo. Estoy seguro de que va a poder con el tocado, con la estructura, que va a salir al escenario y que se le va a quedar pequeño. Tal vez tengo un poco de temor a la hora de que cuando ella escuche su nombre, que es lo que más ilusión le hace, se emocione. Ya le he dicho que no pienso permitir que se emocione demasiado, que tiene que salir, cuando se abra esa puerta, como una candidata más, a defender la fantasía que va a llevar y dejar el nombre de la empresa, del equipo, de ella misma, lo más alto posible. Tiene que demostrar que es una candidata más, que quiere participar y trasmitir alegría y felicidad en todo momento”.

-¿Y cómo vas a lograr que sea eso, una candidata más?

“Siempre le digo que tiene que partir de cero, que hacia atrás no hay nada, que tiene que mirar hacia adelante. Vamos a empezar de nuevo, con una nueva empresa, un diseñador nuevo, una época nueva, una en la que Saida Prieto se presenta al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife como cualquier otra chicharrera”.

-Sé que no nos puede contar nada del diseño, pero si tuviera que definirlo de alguna manera, ¿cómo lo haría?

“Creo que lo mejor que lo define es que es un diseño hecho para Saida”.

-El nombre de Santi Castro está asociado al éxito dentro del Carnaval, sus diseños la mayoría de las veces obtienen algún tipo de reconocimiento. ¿Cómo se lleva esa presión dentro del mundo del Carnaval?

“Lo llevo fatal (risas). Es una responsabilidad, porque el nombre va asociado a una trayectoria y conseguir ese reconocimiento no significa que hagas un diseño y ya está. Tienes que superarte y en este caso, cuando se te presenta dos firmas como DIARIO DE AVISOS y EL ESPAÑOL, un periódico tan reconocido, la responsabilidad es mayor, porque no solo tienes que mantener tu línea de trabajo, sino que tienes que dar todo para que esa firma vea que ha acertado confiando en ti”.

-Santi Castro no es solo Carnaval, su nombre también se ha asociado a otros grandes espectáculos, concretamente a uno tan fascinante como es el de los musicales de Bollywood. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

“Admito que fue un poco impactante. Cuando llegaron a Tenerife buscando temas de Carnaval y contactaron conmigo, al principio te planteas si de verdad va a suceder, pero cuando ya te ves con las maletas en el aeropuerto de Bombay, lo que te preguntas es qué haces ahí. Es una experiencia muy bonita, es una cultura muy apasionante. Es cierto que tiene algo que te atrapa, que te marca un poco. Con la productora fue todo muy bien, no puedo quejarme de nada. De hecho, tengo un contrato con ellos y sigo enviando material y, de momento, quedamos en tener un futuro proyecto que vamos a ver si se cumple”.

-¿Son espectáculos comparables, el de los musicales y el Carnaval, es posible aplicar su experiencia en Santa Cruz de igual forma en Bollywood?

“Allí aprendes a ver cómo la gente vive con lo que realmente tiene, no aspira a más y es feliz con eso. Si trasladamos el arte del Carnaval a la cultura india, no lo entienden, pero sí que son capaces de apreciar la grandiosidad de las cosas y de hecho lo puedes ver en los musicales. Allí, si se necesitan 600 personas bailando sobre un escenario las consiguen, no recurren a la tecnología. Por tanto, creo que son asimilables en ese aspecto, en su pasión por la grandiosidad de los espectáculos”.