Harto del “partido a partido”

Me hice del Atleti por Abel, el portero. A principios de los 90, llevaba un suéter negro y rosa, con detalles fluorescentes, que me llamó la atención. Por eso y por rebeldía, porque el blanco nunca me ha gustado si no lo atraviesan cuatro franjas rojas verticales y porque jamás pasé más allá de tener cierta simpatía por el Barça. No me gusta lo del Pupas, como tampoco me siento identificado con el “partido a partido” de Simeone cuando se enfrenta a un rival al que quintuplica en presupuesto. No es la esencia de ese club, de ir siempre contracorriente asumiendo retos. Ir al Bernabéu con Futre como delantero, saber que era posible que salieras goleado, pero ir con la cabeza alta y con actitud desafiante. Es esa histórica esencia la que le permite pelear hoy en día con gigantes.

Traslademos eso al CB Canarias. Atrevámonos a romper un tabú del periodismo insular, ese en el que todo lo que hacen los aurinegros está bien, en el que exigir es un acto de irresponsabilidad y en el que debemos repetir hasta que sea necesario que cambiar a un entrenador después de nueve jornadas disputadas y traer a uno de primer nivel es para que el objetivo sea ir “partido a partido”. El mismo en el que nombrar la posibilidad de entrar en Copa sea visto como una manera de presionar más que una meta forjada, entre otras cosas, por los buenos resultados de la últimas campañas, y que citar los play-offs tenga que ir acompañado de un “somos el x presupuesto (añadir puesto a su gusto), más bajo de la Liga Endesa”.

Reiterar machaconamente que la contratación de Markovic fue un error es absurdo, porque entonces deberíamos hacer lo mismo, por ejemplo, con el acierto de traer a la Isla a Doornekamp, pero continuar entonando el mantra de que no hay que ser exigentes con este Iberostar Tenerife no ayuda al club y dice muy poco de nosotros, de los que debemos informar, además de ser injusto con ustedes, los que pagan sus abonos y entradas, que quieren pelear entre gigantes y tener una actitud desafiante.