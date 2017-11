“La polémica sobre la muestra ‘Pintura y poesía’ ha abierto el debate sobre la mujer canaria en el arte”

El viceconsejero regional de Cultura y Deportes, Aurelio González (Partido Nacionalista Canario), estrena ahora, además, un nuevo cargo: el de consejero delegado de Canarias Cultura en Red, una empresa que pretende revitalizar, junto al nuevo consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Isaac Castellano. La entidad lleva el objetivo de agilizar la gestión de la cultura canaria y el apoyo a los artistas locales. Así lo relata a DIARIO DE AVISOS.

-¿Qué se ha encontrado al llegar a la empresa pública Canarias Cultura en Red?

“Esta empresa nació para hacer más ágil la gestión cultural del Gobierno de Canarias. Antes se llamó Sociedad Canaria de las Artes Escénicas y de la Música (Socaem). La entidad ha desempeñado una labor muy importante en cuanto a la estimulación de la actividad administrativa cultural. En los últimos años, esta empresa se ha encontrado con una serie de vicisitudes que han dificultado su gestión. Ahora, al encomendárseme estas funciones junto al consejero de Cultura, intentaré imprimirle aún más rigor, celeridad y eficacia en cuanto a la gestión de los fondos que le adjudicamos”.

-¿Qué proyectos concretos se llevarán a cabo en este período?

“Gestionamos todo lo que tiene que ver con el mundo del libro: ediciones, publicaciones, proyectos de fomento de la lectura. También gestionamos Canarias Crea, que consiste en financiar los desplazamientos de artistas isleños al exterior, así como Canarias Crea Canarias, que facilita el desplazamiento de los artistas dentro del territorio insular. Además, trabajamos en un plan de desarrollo de artes plásticas y audiovisuales; los circuitos de producción de teatro y danza, que se realizan por todos los municipios del Archipiélago; el apoyo al Festival de Música de Canarias; la promoción de la cultura popular; un programa de desarrollo, didáctica y difusión del folclore; también tenemos previsto un proyecto sobre cultura y mujer que se pondrá en marcha el año que viene. Y en cuanto a patrimonio, se encomendarán algunas labores de investigación y difusión”.

-Entre los proyectos más relevantes dentro de Canarias Cultura en Red están Canarias Crea y Canarias Crea Canarias, que acaba de citar. ¿Cómo se están repartiendo los patrocinios a los artistas?

“Por ahora estamos facilitando el desplazamiento de los artistas isleños. Este proyecto tiene dos objetivos fundamentales: cohesionar a Canarias en la cultura, tanto interna como externamente, y dar a conocer nuestro arte a los extranjeros que llegan a las Islas. Los artistas canarios pueden acceder a este patrocinio a través de nuestra página web y en virtud de un convenio que tenemos con algunas compañías aéreas. Pretendemos combatir así la insularidad”.

-El Festival de Música de Canarias es otro punto fuerte. ¿Ya suena algún nombre para dirigir la edición de 2019?

“La edición de 2018 está más o menos programada. Dará comienzo en enero con un programa que se presentó hace poco. Hemos logrado que esta edición no suponga ningún menoscabo en la calidad. Ya estamos preparando la edición de 2019, entonces esperamos tener un director titular que ahora mismo está en fase de elección. Hay varios nombres en la lista, pero no podemos decir nada todavía. La próxima persona que dirija el festival debe tener un gran bagaje cultural y un currículo sobresaliente. No obstante, cumplir esos objetivos es complejo, por eso es que estamos intentando hilar fino en cuanto a la calidad de la futura persona responsable y en cuanto al proceso administrativo”.

-¿Siempre será deficitario el Festival de Música?

“El Festival siempre ha caído en el déficit, pero hay que racionalizarlo y hay que hacer las correspondientes previsiones de gastos e ingresos para que luego no haya sorpresas”.

-El proyecto Cultura y Mujer, que se pondrá en marcha el año que viene, ¿surge después de la polémica con respecto a la exposición Pintura y poesía: la tradición canaria del siglo XX?

“Este proyecto lo hemos añadido porque creemos de verdad que la mujer debe tener más participación en la vida social y, concretamente, en la vida cultural. Hemos vivido en una sociedad patriarcal, un hecho que explica por qué en el pasado la mujer ha tenido tan poca producción artística. Por eso las instituciones públicas tenemos que motivar y propiciar que la mujer tenga más tiempo y más protagonismo para moverse en la vida creativa. La polémica de la exposición ha puesto sobre la mesa un tema que debemos debatir más. Seguramente, este episodio ha influido un poco en la puesta en marcha del proyecto. Asimismo, vamos a intentar dar más protagonismo a lo femenino. No quiere decir que se le dé a partir de ahora más relevancia a lo que no lo merece, es que hay mujeres que mereciéndolo, no han podido trascender”.

-De esta muestra también se habló mucho del coste total: más de 147.000 euros…

“Aunque parezca extraño, no lo sé. Esta exposición se llevó a cabo gracias al trabajo de los técnicos y desde la antigua consejería y sus asesores. A mí también me pareció excesivo ese coste. Si bien es cierto que esta es una exposición costosa, porque se constituyó de muchas obras que son propiedad de instituciones y particulares, y los seguros son muy caros. No obstante, a mí me pareció desde el principio un presupuesto un poco elevado”.

-¿Cuándo se pondrá en marcha el tan esperado Plan Canario de Cultura?

“Hemos hecho una revisión del Plan Canario de Cultura, que se elaboró en 2010, porque las circunstancias han cambiado. Pensamos presentarlo pronto y ponerlo en marcha, reconstituir el Consejo Canario de Cultura y también dar vida a la estrategia Canarias Cultura, que reúne una serie de técnicas para aplicar este plan. Esta consejería ha cambiado de titular y estamos en disposición de retomar el buen caminar de Cultura, Deportes y Turismo”.

-¿Qué puede adelantar sobre este Plan Canario de Cultura?

“El plan persigue fundamentalmente la difusión de la cultura de Canarias, sobre todo, en su patrimonio; y por otro lado, hacer oferta cultural, para que se desarrollen las facultades creadoras. En definitiva, pretende ser un corpus para el desarrollo de la cultura”.