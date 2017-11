Ortigosa promete volver en 2018

Cristóbal Ortigosa es un hombre de palabra … y de kilómetros. El deportista malagueño, que el pasado domingo logró un importante triunfo en su carrera ganando la cuarta edición de la Maratón Internacional de Santa Cruz Sport Zone, espera regresar en la edición de 2018 con la fuerza en las piernas que le permita acometer el récord que él mismo estableció este año en 2:27:46.

Ortigosa mostró toda su clase en la capital tinerfeña culminando, de momento, un año mágico para él. Y es que ha competido en 17 maratones “algo muy poco recomendable” según reconocía su máximo rival en santa Cruz, el olímpico y dos veces bronce europeo, Julio Rey. De esos 17 maratones Ortigosa ha ganado siete y acabó en el podio en otros cinco más. “Prefiero cambiar las tiradas largas de los entrenamientos por competiciones”, explicaba el de Villanueva del Rosario que al día siguiente de ganar en Santa Cruz salió a trotar haciendo cerca de 30 kilómetros por la misma zona de la competición junto a Fernando, el hermano de Julio Rey.

“Lo mejor que me he llevado de Tenerife, además del triunfo, de la gran organización y del excepcional ambiente que viví, son los consejos de Julio Rey y de su hermano, me han ayudado mucho en las conversaciones que hemos tenido y me han demostrado lo grandes que son como personas”, confesaba un Ortigosa que ya tiene en su mente el siguiente desafío. Porque la temporada todavía no ha acabado para el malagueño, que el próximo 10 de diciembre correrá el Maratón de Málaga y que está inscrito para competir también en Pisa (Italia) antes de que finalice 2017.

Así pondrá fin a un año que comenzó siendo el primer español clasificado en el Maratón de Gran Canaria, en enero y que le llevó a ganar los maratones de Cádiz, Jerez, Vitoria, Jaén, Nottingham, Ascona (Suiza) y ahora Santa Cruz de Tenerife.