Rechazadas las candidaturas de CC y el PSOE al Consejo Rector de RTVC

El pleno del Parlamento de Canarias rechazó ayer, en la primera de un máximo de tres votaciones previstas, las candidaturas de Marta Cantero, por el cupo de CC, y Carmen Zamora, por la cuota del PSOE, para que cubran las vacantes en el Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria.

Reunida en sesión plenaria fuera de calendario para debatir acerca de la cobertura de las dos vacantes en el consejo rector de RTVC, la Cámara emitió 57 votos. De ellos, 34 fueron a favor de las candidatas y 23 abstenciones. De esta manera, han quedado rechazadas en votación secreta en urna las dos candidatas, pues se necesitaba un mínimo de 40 votos: dos terceras partes del pleno.

La presidenta del Parlamento, Carolina Darias, informó de que habrá que seguir el procedimiento definido en la ley. Esta establece que en el mes siguiente a la primera votación se tendrá que realizar una segunda, que también requeriría un mínimo de 40 votos para que salgan aprobadas las dos candidaturas. De no obtenerse esta mayoría necesaria, se realizaría una tercera votación en el mes siguiente de la segunda votación, que requeriría la mayoría de tres quintos, lo que equivale a los votos favorables de 36 diputados. Si en la tercera votación no prosperan las candidaturas, se tendría que cambiar como mínimo la mitad de las propuestas que se han hecho: al menos tendrían que proponer una candidata diferente a las dos que hay.

La votación tuvo que repetirse, pues no se tocó el timbre que en los plenos llama a los diputados a la votación, lo que hizo que dos no pudiesen hacerlo. Tras la advertencia del diputado de CC José Miguel Ruano, la presidenta llamó a una segunda votación, en la que participaron 57 diputados de los 60. La comisión del control de RTVC dio la semana pasada el visto bueno, con los votos favorables de CC, PSOE y ASG, para que Marta Cantero y Carmen Zamora cubrieran las vacantes en el Consejo Rector de RTVC. Los demás grupos de la oposición (PP, Podemos y Nueva Canarias) se abstuvieron y criticaron que las candidatas no hayan sido propuestas de forma consensuada, tal y como contempla la ley, sino que representen a CC y PSOE. Este era el paso previo a su nombramiento por el pleno.

Carmen Zamora no está afiliada al PSOE, informó en un comunicado el partido, en el que ha trabajado como asesora de prensa. Cuenta con 20 años de experiencia profesional en los que ha trabajado en la empresa MassMedia Canarias y como responsable de comunicación en el Ayuntamiento de Santa Brígida, en un proyecto del Cabildo de Gran Canaria, en el Centro Atlántico de Arte Moderno y en el PSOE. También ha sido redactora y presentadora de programas informativos de RTVC durante 12 años, subdirectora de Canarias en hora y subdirectora durante la puesta en marcha del magazín Buenas tardes, Canarias. Marta Cantero es periodista e investigadora con casi 30 años de vida profesional y ha trabajado en diversos medios de comunicación de las Islas, tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Ha sido corresponsal de varios medios nacionales y responsable de gabinetes de prensa del Gobierno regional y el Cabildo grancanario.

Tras la sesión, el diputado de Podemos Juan Márquez acusó a los socialistas de “venderse” por “una silla en el Consejo Rector” del ente a los intereses del Gobierno de Canarias y de las empresas privadas que optan al concurso de informativos. “No es cierto que el PSOE quiera unos informativos públicos. Han renunciado a ello a cambio de una silla, pues están permitiendo que el presidente del Consejo Rector, Santiago Negrín, pueda adjudicar unilateralmente el concurso a una empresa privada, desoyendo incluso a la Fiscalía, y que se mantenga en el cargo hasta mayo”.

Desde NC, Román Rodríguez se reafirmó en que la “única solución a la degradación en la que ha caído RTVC por las decisiones irresponsables y contrarias a la ley pasa por sacar a Santiago Negrín”.