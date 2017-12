Los GIF no tienen sonido, aunque este parece que sí

Un GIF no tiene sonido. Eso lo sabemos todos. Pero en los últimos días ha surgido una polémica en Twitter a raíz de la publicación de un GIF con el que algunos usuarios afirman escuchar un golpe seco viendo este en particular.

El debate se ha creado a partir del tuit de Lisa DeBruine, con más de mil respuestas, superando los 17.000 retuits y los 32.000 me gusta.

Hi there, yeah, for some reason people like cropping my name off the bottom pic.twitter.com/ekcOWeQNbR

— HappyToast ★ (@IamHappyToast) 4 de diciembre de 2017