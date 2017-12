Twitter alucina con una oferta de empleo de Burger King

Existen ofertas de empleo que, publicadas incluso en prensa, incitan a revisar de reojo el calendario para comprobar si ya ha llegado ese temido 28 de diciembre. Desde una plaza de becario que solicita un mínimo de 10 años de experiencia hasta mensajes ocultos que, descaradamente, buscan un servicio aparte del que se demanda.

Esta vez ha sido la archiconocida cadena de comida rápida Burger King la responsable de que una oferta de trabajo ya sea viral en las redes sociales. El anuncio, compartido por un usuario en Twitter, comenzaba con un “se buscan repartidores para nuestro servicio a domicilio” y hasta ahí, todo en orden.

Sin embargo, los requisitos que piden a continuación al demandante poco, o nada, tienen que ver con el hecho de conducir una moto de portal en portal: estudios superiores o similares, conocimientos de matemáticas, geografía, historia, habilidades en actividades lúdicas -como videojuegos-, añadiendo además, que se valorarán capacidades musicales y de canto.

El ‘tuit’ ha fomentado el despliegue de posibles relaciones de los más variopintas que requieran dichas capacidades en la jornada laboral de un repartidor a domicilio, así como numerosas bromas al respecto.

Estoy convencido que pedir Literatura y Política es por si un día @perezreverte pide un Big King y no le traen a Felipe VI — Hansi Harris (@HansiHarris) 11 de diciembre de 2017

Hay más si le das la vuelta a la bolsa

Sangre de dos vírgenes

Un pelo del culo del Balrog

El colmillo de un TRex vivo

Y haberte cepillado ha Scarlett Johansson o ha Brad pit — Eike World (@Eike_saeba) 11 de diciembre de 2017

La respuesta a todo puede estar en la parte baja del mensaje, en esa letra pequeña en la que nadie se fija y que, además, habría evitado todo el tinglado: “esta oferta de empleo forma parte de la campaña Play For The Whopper”. Es decir, puede que no se trate de una demanda de empleo en sí, sino de un anuncio en el que tal vez el creativo se haya diluido.