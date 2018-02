Minerva Hernández, candidata a Reina: “Intento atesorar cada momento de esta experiencia y vivirla con la máxima ilusión”

El Carnaval es su vida y su vida ahora es un sueño. Minerva soñaba con la pasarela que la próxima semana recorrerá vestida de ilusión y portando la mayor de sus alegrías. Para ella habrá un antes y un después, pero, sobre todo, habrá un durante.

-¿Usted también es de las que soñaban desde pequeña con ser Reina del Carnaval?

“Sí. No recuerdo unos Carnavales sin ver la gala, ver los trajes, hacer apuestas sobre las ganadoras. Lo vi siempre como un sueño porque no sabía si algún día tendría la oportunidad… y llegó. Estoy en una nube, pero quiero tener los pies en la tierra para poder hacer las cosas bien y defender como se merece mi fantasía ese día”.

-Pero esto del Carnaval, entonces lo lleva en su sangre…

“Lo he vivido desde siempre. En mi casa se veían las galas por mí y yo empecé a hacer más hincapié en los concursos por mi familia. Somos murgueros y vivimos el Carnaval”.

-¿Cómo surgió la posibilidad de presentarse a la elección?

“Fue a través de un mensaje por redes sociales que Daniel Pages me envió hace dos años. Me propuso ser su candidata, había pensado un diseño para mí. Cuando vi su mensaje, no me pude levantar del borde de la cama de la emoción. Seguía su trabajo desde hace mucho tiempo, él había conseguido la Reina con Cecilia Navarro y fue un día increíble. Dije que sí sin pensármelo dos veces”.

-Aunque esto no es llegar, vestirse de reina y salir…

“Lleva una preparación física potente detrás, siempre he sido aficionada al deporte, pero he tenido que cambiar las rutinas y fortalecer piernas, espalda y cuello. Pero para mí lo más importante es la preparación psicológica para ese momento en el que tienes que defender un trabajo de muchos meses de preparación, un trabajo muy cuidado y muy exquisito. Estoy muy tranquila en ese sentido.

-¿Cómo está viviendo la experiencia?

“Con toda la ilusión del mundo. Intento atesorar cada momento de esta experiencia, cada acto, cada segundo en el taller… Intento vivirlo todo con la máxima ilusión y guardar ese recuerdo, porque estas cosas solo pasan una vez en la vida”.

-¿Qué le parece su fantasía? ¿Se ve identificada en ella?

“Vi el boceto, lo vi junto a la música que me va a acompañar y jamás pensé sentirme tan identificada con la fantasía. Recuerdos de Ypacaraí es algo que llevo dentro en el corazón, porque es muy especial para mí que Daniel me haya visto reflejada en un traje que es maravilloso. Es una experiencia inolvidable y, pase lo que pase, sé que Recuerdos de Ypacaraí soy yo y eso es lo que quiero transmitir en la gala”.