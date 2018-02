La instalación de la antena en El Coromoto se paraliza hasta que se haga un estudio

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, informó ayer de que, tras una reunión con los responsables de la empresa, estos le han transmitido la decisión del operador titular de la estación de paralizar la continuidad de la instalación de la antena de telefonía móvil en el barrio de El Coromoto. Además, le comunicaron que van a realizar un estudio de alternativas de ubicación de estos dispositivos, “por lo que se han comprometido a paralizar la continuidad de la instalación de la antena en tanto no se cuente con ese estudio”, apuntó Díaz.

Cabe recordar que José Alberto Díaz se comprometió en asamblea con los vecinos de El Coromoto, y así lo anunció en el último pleno del pasado día 8, a mantener reuniones tanto con los propietarios del inmueble como con la empresa de telefonía. En ese sentido, el pasado lunes mantuvo ya un encuentro con los propietarios, en el que constató su predisposición a satisfacer la voluntad del conjunto de la ciudadanía y donde se acordó mantener una nueva reunión tras la decisión que adoptara la empresa.

Esta decisión ya fue comunicada ayer por el alcalde a la comisión de vecinos que se ha organizado al respecto. Aun así, se prevé que esta semana tenga lugar una asamblea vecinal para trasladarles todos los detalles.

manifestación vecinal

Por su parte, los vecinos manifestaron ayer que están “bastante ilusionados”, ya que el anuncio del alcalde supone “un gran avance” y un “atisbo de solución” al problema, según afirmó Francisco José Hernández, uno de los representantes de la asociación de vecinos y de la asamblea en contra de las antenas. No obstante, pretenden mantener la manifestación prevista para el próximo viernes en el barrio, ya que “aún no tenemos la solución definitiva, aunque es verdad que la paralización de las obras nos da oxígeno y es un gran avance”. Y sobre todo, porque, además, “lo que intentamos defender en la manifestación es que se busquen las medidas que procedan con el fin de evitar que tengamos que estar en continua vigilancia para que no nos vuelvan a poner una antena en ninguna de nuestras calles”.

La manifestación partirá a las 17.00 horas de la calle Francisco de Miranda, donde está el edificio en el que se pretende colocar la antena, y transcurrirá hacia el camino El Vallado, la avenida de Venezuela y las calles Pablo Iglesias, San Juan y Carrera, para concluir en la plaza de la Concepción, donde se leerá un manifiesto. Mientras tanto, los vecinos seguirán con sus panfletos, carteles y retenes.