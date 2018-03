Fasnia, primer ayuntamiento en España en transparencia digital

El Ayuntamiento de Fasnia, gobernado desde 2011 por el socialista Damián Pérez Viera, ha sido el primero en España en subir al portal digital una declaración de transparencia, según informó el comisionado de transparencia en Canarias.

El alcalde valoró este hecho, porque modestamente afirma que “hacemos lo que nos demandan nuestros vecinos y nuestras cuentas apenas llegan a los 2,8 millones de euros al año”. Así, trasladó el mérito del portal de transparencia “al personal, que se ha implicado mucho en subir todos los datos a la plataforma digital”, indicó Pérez Viera.

Para el regidor socialista, “tan importante es tener transparencia, porque no tenemos nada que ocultar, como que Hacienda nos deje utilizar el superávit o remanente, porque no podemos seguir convirtiéndonos en una especie de banco, mientras que parece que se premia a las administraciones incumplidoras”. La declaración de transparencia que presentó Fasnia se hizo por medio de la aplicación digital T-Canaria, que, por primera vez en España, permite a todas las instituciones autoevaluarse y rendir cuentas sobre 2017 para el informe que cada año ha de conocer el Parlamento regional. El plazo de carga del sistema para las instituciones y sus entidades públicas dependientes concluye el 16 de abril, y el comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, indicó que es “lógico y esperable” que la mayoría de los obligados dilaten la presentación de su “declaración de transparencia” hasta los últimos días de plazo. En Fasnia no les ha importado adelantarse -lo presentaron el pasado 20 de este mes, en el primer día de plazo- porque mantienen actualizado su portal con frecuencia, señaló Daniel Cerdán.

El comisionado explicó que Fasnia obtuvo en la edición anterior la mejor nota de transparencia de los ayuntamientos canarios de menos de 20.000 habitantes, y en 2018 ha sido uno de los ayuntamientos pioneros en publicar su propio informe anual de transparencia en su portal.

La aplicación telemática e interactiva T-Canaria permite chequear los portales de transparencia para saber si contienen todas las informaciones a las que les obliga la Ley de Transparencia canaria, puntuando de 1 a 10 en tiempo real para el que la utiliza. Entre los ayuntamientos, los que más avanzada llevan la carga de datos son, además de Fasnia, El Sauzal, Agulo, Arrecife, La Orotava, Granadilla, Frontera, Valverde, Tuineje, Los Realejos y Vilaflor.