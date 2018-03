Proteger lo que dejó de ser

Quienes al pasar por allí echaban un vistazo a los edificios de Miraflores, en Santa Cruz, concluían sin alardes académicos que los inmuebles perdieron hace ya un buen montón de años sus posibles valores patrimoniales. Profesores universitarios, residentes, fontaneros, tripulantes, turistas, sofocados o neurocirujanos, quien se acercó a esas calles pensó que si bien algunos de los edificios pudieron tener algún valor en el pasado, su actual estado de deterioro evaporó cualquier vestigio susceptible de proteger. A ojos de los vecinos, testigos del histórico abandono de esos inmuebles, se llegó a la situación actual porque durante décadas en ningún momento se adoptaron medidas de conservación y gestión de ese espacio urbano, de ahí que todo lo que queda sean restos ruinosos que generan un ambiente de insalubridad y deterioro de la zona. Nunca hizo falta tener un doctorado en patrimonio histórico para concluir que poco o absolutamente nada quedaba ya por proteger en Miraflores, por eso al pasar por allí residentes, fontaneros, marineros, turistas, sofocados, neurocirujanos y vecinos concluían tan exacta como literalmente lo que ahora han informado siete expertos, es decir, lo ya apuntado y que los edificios carecen de valores patrimoniales incluso para la Ley del Patrimonio Histórico de Canarias; eso y que, pudiéndolos haber tenido, la realidad es que lo que queda son ruinas, deterioro e insalubridad. ¿Y ahora? El presidente del Cabildo ha adelantado que respetarán el informe que encargó el Ayuntamiento, luego, se levantará la suspensión de las obras, permitiéndose que sentido común, lógica y normalidad regresen a esa parte del mismísimo centro de la ciudad. Proteger para dejar caer no era proteger. Los valores a los que aludió meses atrás la consejera insular murieron hace una eternidad bajo los escombros de Miraflores. Fue ahí debajo donde se esfumó el racionalismo arquitectónico de algunos edificios. No puede conservarse algo que fue pero dejó de ser, y en este caso lo que fue ya no es.