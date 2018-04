Arrastran del pelo a una española en Londres por hablar castellano con sus amigos

Las autoridades británicas han publicado en su página web información sobre un ataque xenófobo que ha tenido lugar en el metro de Londres, concretamente, en el tren que iba de Liverpool Street a Stratford.

Sobre las 3.45 horas del pasado sábado, 7 de abril, una joven española de 24 años estaba hablando castellano con sus amigos cuando, de repente, dos mujeres comenzaron a gritarle, diciéndole que tenía que hablar inglés porque estaba en Inglaterra. Acto seguido, la agarraron por el pelo y la arrastraron, lo que le provocó lesiones en el cuero cabelludo y cortes en el rostro.

Según la grabación recogida por las cámaras de seguridad, las agresoras eran dos mujeres negras que podrían rondar los 20 años. Actualmente, la policía está llevando a cabo una investigación acerca del ataque en el que demandan la colaboración ciudadana.

A Spanish woman was dragged around a tube carriage by her hair, when two women told her to “speak English when in England”.

We don’t have CCTV at the moment but we need your help tracing those responsible – so please share.https://t.co/VAOgFNOmuA pic.twitter.com/TKfjfo5uST

