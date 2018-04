Después de meter la pata con Canarias, Dulceida la vuelve a liar

Dulceida, una de las influencers más famosas del país, ha vuelto a liarla en redes sociales, el lugar en el que precisamente ella se desenvuelve mejor, después de publicar en su perfil de Instagram unas polémicas fotos.

La instagramer ha pasado los últimos días realizando un viaje por Sudáfrica, que ha incluido paradas en Ciudad del Cabo y un safari con guías locales para ver animales salvajes, como leones y elefantes.

Como con todo lo que hace en su vida, Dulceida ha compartido en redes sociales muchas imágenes de ese viaje, pero en esta ocasión, en vez de admiración ha cosechado un aluvión de críticas muy encendidas en su contra. Tanto se habla de ella que #Dulceida ha llegado al primer puesto de la lista de trending topic nacional.

El motivo del enfado no ha sido otro que el publicar una foto con varios niños sudafricanos luciendo unas gafas de sol (de la marca que comercializa la propia Dulceida) acompañada de un texto: “Una hora con ellos no ha sido suficiente!! Feliz por haberlos hecho sonreír. Ahora tienen nuestras gafas de recuerdo, yo sus sonrisas y el tiempo con ellos”.

La reacción de los usuarios que han visto la publicación en todas las redes sociales de Dulceida ha sido inmediata:

“Hoy he estado con niños africanos desnutridos pero les he puesto el filtro del perrito y les he regalado gafas de mi marca y uala han sonreido por una hora soy super top solidaria y salvadora del mundo admiradme” – Dulceida

— Yibi (@YibiChen_) 1 de abril de 2018