El manifiesto del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

El Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia ha asumido una gran cantidad de funciones procesales desde el año 2009 que no han sido remuneradas.

La reciente medida, consensuada entre Ministerio de Hacienda y Función pública y los sindicatos, de una subida salarial de hasta un 8,8%, responde a la actualización que todo puesto de trabajo exige según el IPC, entre otros factores correctores.

Sin embargo, lo que reclamamos es la adecuación de nuestro salario a las responsabilidades que asumimos y sobre todo la consideración del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia como un verdadero Cuerpo del GrupoA1 de la Administración.

A tal efecto, RECLAMAMOS:

1.- EL AUMENTO SALARIAL QUE NOS CORRESPONDE Y SE NOS ADEUDA desde hace, al menos, 8 años, sobre lo que existe un compromiso del Ministerio de Justicia. Así tanto el Ministro como la Secretaria de Estado de Justicia han destacado el papel de los Letrados de la Administración de Justicia, “como pieza clave en el tránsito hacia un nuevo modelo de Administración de Justicia más moderna, eficaz y cercana al ciudadano, subrayando la participación, compromiso y vocación que siempre ha caracterizado a este Cuerpo como elemento clave para un funcionamiento eficaz de la Administración de Justicia.

Igualmente queremos erradicar laDISCRIMINACION SALARIAL “HORIZONTAL” CON OTROS FUNCIONARIOS GRUPO A1, DEL CUERPO SUPERIOR DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Y “VERTICAL CON RESPECTO A LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA TANTO DE AMBITO TRANSFERIDO COMO NO TRANSFERIDO”

El Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia es un Cuerpo Nacional, del Grupo A1, y Cuerpo Superior de la Administración de Justicia. Aunque desde el Ministerio de Justicia siempre se emplean buenas palabras hacia nosotros, esta consideración no se refleja en nuestras condiciones salariales.

Conforme a la responsabilidad que ostentamos, debemos percibir el salario digno que nos corresponde de acuerdo con la categoría profesional a la que pertenecemos. Precisamente, esta dignidad de nuestro Cuerpo, la responsabilidad y la función que desempeñamos nos hace unirnos para la reclamación salarial que nos merecemos y que se prometió desde el Ministerio.

Durante años, se nos ha solicitado paciencia, espera, comprensión, y en atención a esas cualidades que nos caracterizan y que desde el Ministerio se nos traslada insistentemente, de vocación, servicio y compromiso, tenemos la fuerza para solicitar y exigir, AHORA el aumento que nos merecemos.

En este sentido, consideramos esencial que ESTE INCREMENTO SALARIAL DEBE CORRESPONDER AL SALARIO BASE, NO ADMITIENDOSE AJUSTES EN PRODUCTIVIDAD O COMPLEMENTOS YA QUE ELLO SUPONDRIA UNA DESIGUALDAD EN NUESTRO CUERPO.

2.- RETRIBUCIÓN DE LAS SUSTITUCIONES FORZOSASEn las sustituciones forzosasse asumen las mismas funciones, y por tanto, la misma responsabilidad en otro Juzgado. Se han convertido en la norma y no en la excepción, y obligan al Letrado que sustituye a desdoblarse en dos Juzgados, el suyo y el que necesita la sustitución por baja o vacante. Con carácter general, no se establecen para situaciones breves sino de larga duración, y la remuneración que se recibe por ella es ridícula. Si no es el salario íntegro, solicitamos que sea al menos el 80% del salario bruto mensual que percibiría el titular, por lo tanto incluyendo salario base, complemento de destino, trienios y retribuciones variables. La sustitución forzosa se está aplicando de forma generalizada en todos los partidos en los que existe una vacante o una baja. Es una carga de trabajo excesiva, que en muchos casos no se remunera si la duración es inferior a 10 días hábiles. Esta petición ya fue aprobada por el Ministerio y sin embargo suspendida, en espera de la aprobación del Ministerio de Hacienda, hace ya más de dos años.

3.INCREMENTO EN LA RETRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE GUARDIA EN LOS JUZGADOS DE LA PERIFERIA DE CAPITALES DE PROVINCIAActualmente se abonan entre 135,00 € y 295,00 € brutos (según destino) por el servicio de guardia de permanencia de 8 días, lo cual es inadmisible. Solicitamos que se haga una incremento del 36% por el desempeño de este servicio, que además, debe tener en cuenta los días festivos en los que recaiga la guardia, pues de otro modo se pierde un día de descanso que no se compensa. Los Letrados de la Administración de Justicia, por el desempeño de estas guardias de 8 días, perdemos al año varios días festivos sin contraprestación económica de ningún tipo.

4.- INCREMENTO DE LA RETRIBUCIÓN DE LAS ENTRADAS Y REGISTROS SIMULTÁNEOS CUANDO NO SE ESTÉ DESEMPEÑANDO EL SERVICIO DE GUARDIA, CONSIDERÁNDOSE COMO HORAS EXTRAORDINARIAS.El servicio de guardia se desempeña por el Juzgado de Instrucción que por turno corresponda dentro de la rotación establecida en el partido judicial correspondiente. La realización de una entrada y registro simultáneo supone tener disponible a uno o varios Letrados de la Administración de Justicia fuera de su servicio de guardia, y la mayoría de las veces, fuera de su horario laboral, ya que la actuación se suele realizarse en horas nocturnas.

5.- INCREMENTO EN LA REMUNERACIÓN DE LOS SUPLEMENTOS POR PENOSIDAD EN LAS DISTINTAS JURISDICCIONES, de acuerdo con la carga de trabajo de cada una.

6.- REVISIÓN DE LA TERCERA CATEGORÍA DEL CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAResulta inadmisiblela situación retributivade nuestros compañeros, que en ocasiones perciben un salario inferior al de funcionarios del Grupo A2, frente al grupo A1 al que pertenecemos.

En conclusión, hemos demostrado, como se nos pidió, que los resultados superan con creces los esperados. Este Cuerpo ha sido tratado injustamente; ya estamos cansados de que se nos ignore a la hora de la verdady tenemos el firme propósito de continuar hasta donde sea necesario, en caso de queesta situación no cambie. Somos un Cuerpo unido y estamos decididos a hacer valer nuestros derechos. Nosotros hemos cumplido nuestra parte y queremos que el Ministerio cumpla la suya.

Hemos esperado pacientemente a que el tiempo fuera el oportuno y ahora es el momento.

Muchas gracias.