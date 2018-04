“En España hemos inventado la preverdad: las encuestas que buscan crear estados de opinión”

La clausura del seminario sobre las regiones ultraperiféricas (RUP), que se celebró el viernes en Tenerife, fue el motivo de la visita fugaz de la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría a nuestra isla. Aterrizó en el aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna a las 15.30 horas. A las 16.00 estaba estrechando la mano del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en la sede de Presidencia de Santa Cruz. Luego saludó a José Miguel Barragán, consejero de Justicia del Ejecutivo regional, y a Rosa Dávila, consejera de Hacienda. Santamaría estuvo acompañada también por miembros de su partido: la delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós; Águeda Montelongo y Cristina Tavío, diputadas regionales, y su guardaespaldas, incluso, le acompañó en el coche oficial, el presidente del Partido Popular de Canarias, Asier Antona. Todos tuvieron un lugar en la foto.

Sáenz de Santamaría esquivó fácilmente a los medios que esperábamos su presencia para lanzarle algunas preguntas al aire. Eso, al aire.

Al término del seminario, sí atendió, en exclusiva, a DIARIO DE AVISOS, eso sí, tras una breve reunión con Clavijo, que se alargó algo más de lo previsto. La próxima semana es clave para apuntalar el apoyo de Coalición Canaria (CC) a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y para firmar, definitivamente, el convenio de carreteras. Tras reconocernos su cansancio por lo apretado de la agenda, se sentó en una sala de Presidencia, para realizar la entrevista.

-Ha estado usted durante más de 20 minutos abordando la importancia de las regiones ultraperiféricas en un contexto que será muy complicado a partir de 2020. ¿Qué les deparará a estas regiones, presupuestariamente hablando, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea?

“El mejor reflejo de la importancia que desde el Gobierno le damos a Canarias y a las RUP fue la reunión del presidente Rajoy con Macron (Emmanuel Macron, presidente de Francia) y con Costa (Antonio Costa, primer ministro de Portugal) hace escasas semanas, en la que estaba el presidente Clavijo. Además de las necesidades, también hay que potenciar las riquezas y la oportunidades que tienen las RUP; esto creo que las ha colocado de lleno en el centro de la agenda europea”.

-¿Agenda europea y también agenda canaria?

“Hemos trabajado muchísimo la agenda canaria. Lo hicimos en la pasada legislatura con toda la parte más fiscal, del Régimen Económico y Fiscal (REF), y ahora nos toca la parte más económica, con algunos matices fiscales que estamos ya trabajando en el Congreso de los Diputados. Canarias es una tierra que lo que necesita es que le apoyemos un poco en algunas cuestiones para despegar como el resto, es decir, que compensemos esas dificultades. Canarias es puntera en muchos ámbitos, en sostenibilidad medioambiental, ámbitos agrícolas, en cuestiones de innovación. A pesar de la lejanía y la insularidad, Canarias puede potenciarse para acabar siendo pionera en astrofísica, en economía circular, en océano, en economía azul…”.

-Casi que me ha hecho un resumen de los 20 minutos que le hemos escuchado en la clausura del seminario…

“Son muchas las reuniones con el Gobierno de Canarias, es mucho también el trabajo con nuestro partido, con el Partido Popular (PP), y aquí con Nueva Canarias (NC): son muchas horas de reuniones”.

-Para terminar con el tema de las RUP, ¿cómo va a afrontar la Unión Europea la ausencia del Reino Unido?

“Mantengo reuniones periódicas con el jefe negociador, con Barnier (Michel Barnier, negociador jefe de la UE). Y a la vez, ya nos hemos marcado una reunión previa con todas las comunidades autónomas en una conferencia para temas europeos. Cómo nos afectará el marco financiero plurianual, lo que supone la salida del Reino Unido y en las necesidades de mantener políticas como la PAC (Política Agraria Común) o la política de cohesión. Tenemos que ser muy cuidadosos en la negociación del marco actual, en la salida y en el marco futuro. Es clave para el turismo,para el sector del transporte, todo el sector de la conectividad, el sector de la pesca… Con el apoyo de los gobiernos autonómicos, le estamos pudiendo presentar a Barnier una información mucho más completa, mucho más exhaustiva y mucho más coordinada”.

-Ha puesto a Canarias como ejemplo de relaciones entre gobiernos. ¿Lo decía también por Cataluña?

“En Canarias hay un conjunto de administraciones públicas y nuestra obligación es trabajar todas juntas, también con los distintos partidos políticos, en beneficio de Canarias. La lealtad es un pegamento de ese modelo de las autonomías. Creo que el hecho de que Canarias en estos últimos años haya podido tener un nuevo REF, estemos ahora abordando su Estatuto de Autonomía, tengamos unos presupuestos que son beneficiosos para las islas, también es fruto de ese diálogo y de esa cooperación leal. Cuando hay cooperación leal, las cosas fluyen de otra manera, mucho más beneficiosa para todos los ciudadanos, que al final, es de lo que se trata”.

< ► > Soraya Sáenz de Santamaría. / Sergio Méndez

-¿Qué le parece que la mesa del Parlament haya acordado interponer una querella contra el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena?

“El presidente Torrent está empezando a deslizarse por el terreno de su antecesora. La mesa del Parlament tiene que representar al conjunto de los parlamentarios catalanes, que por cierto, mayoritariamente tiene votos constitucionalistas y no independentistas y las instituciones no son los abogados defensores de los independentistas. Si quiere el señor Jordi Sánchez pagarse su abogado y procurador para ejercer su defensa, perfecto. Pero no del dinero de todos los catalanes, que no tienen por qué pagarle la defensa al señor Jordi Sánchez”.

-¿En qué punto está la negociación de los Presupuestos Generales del Estado?

“Son unos presupuestos buenos para la recuperación económica del país. Se han tomado medidas para fortalecer la creación de empleo, que es una prioridad, y muy especialmente lo es en Canarias y para el empleo juvenil y también para atender a esas clases medias, a esas clases que trabajan, que han hecho un esfuerzo en la crisis, funcionarios o pensionistas. Yo creo que un incremento cercano al 23% de la inversión en Canarias es muy significativo. Es uno de los incrementos superiores además y tenemos presentes elementos que en Canarias hay que tener especial atención, como los planes de empleo, la pobreza, las carreteras…”.

-El Gobierno de Canarias lleva meses asegurando que se va a firmar. ¿Cuándo se va a rubricar definitivamente este último convenio?

“Las negociaciones van muy avanzadas. Justo antes de tener la entrevista con usted, he tenido una reunión con el presidente del Gobierno de Canarias. Ese convenio va muy bien, 308 millones de euros para carreteras en Canarias en el PGE para el año 2018”

-Pero no me ha contestado. ¿Cuándo lo van a firmar?

“En cuanto estén los últimos flecos, pero aquí miro a la que lleva el dossier de Canarias. Tengo a una persona en mi gabinete que está muy ligada a Canarias. Espero que, en fechas muy próximas. Créame que cuando le digo que va bastante bien…”

-Mire que esta entrevista se va a publicar el domingo…

“Ellos me dejan decirlo (mira a los miembros de su gabinete), ¿sí o no?”

-¿Próxima semana?

“De verdad, no le puedo decir”.

-Hablemos del transporte aéreo, del 75% que consiguió NC, no sólo en los viajes interinsulares, sino entre Canarias y la Península, ¿se va a anclar en los presupuestos?

“Yo creo que el esfuerzo que hicimos en el pasado presupuesto ha sido un esfuerzo muy importante que ha demostrado un compromiso con Canarias y con los canarios. Entonces es tiempo de seguir hablando. Estamos ahí con la negociación y yo creo que la muestra del esfuerzo que se ha hecho hasta la fecha, creo que es la mejor garantía de que todos vamos a hacer nuestros máximos esfuerzos para seguir avanzando en esa línea en el futuro”.

-El presidente del PP en Canarias tiene constancia de que en muchas ocasiones el Gobierno regional no ejecuta todo lo que llega de Madrid. ¿Le consta también a usted?

“Creo que la administraciones públicas y todos los gobiernos hacemos el máximo esfuerzo para cumplir todo lo que se nos pide. Trataremos de ejecutarlo de la mejor manera posible.”

-¿Cómo están las relaciones con NC y CC? ¿Tanto condicionan la política nacional los votos estratégicos 175 y 176?

“Primero, que Canarias y los canarios son estratégicos para el PP. Nosotros, a esta comunidad autónoma la conocemos bien, en la que siempre hemos tenido de una u otra manera, una participación, una implicación en su gobernabilidad. Yo creo que también me gustaría poner en valor, el apoyo a la estabilidad de Canarias, en la goberrnabilidad de Canarias que se da desde el PP. Usted me lo pregunta desde allí y yo también veo lo que se hace aquí. El diálogo que se mantiene entre partidos, a pesar de ser partidos distintos”.

-Es que es muy complicado que con 18 diputados de 60, se pueda gobernar, sin el apoyo del PP

“Creo que el PP apoya esa gobernabilidad, como nosotros nos apoyamos en NC o CC. Yo agradezco a ambos partidos la interlocución que mantienen con el PP, con el Gobierno de España, desde la sinceridad, la lealtad y las aproximaciones que cada uno tiene como partido. Al final, todos perseguimos que las cosas en Canarias salgan bien. El presidente del Gobierno se siente muy unido a esta tierra desde hace mucho tiempo y eso también pesa en el Ejecutivo”.

-Volvamos a las llaves que pueden desatascar la política canaria: el REF, el Estatuto de Autonomía y, otra clave, la reforma del sistema electoral canario. ¿Qué van a hacer?

“Yo creo que Mariano Rajoy fue muy claro cuando habló de este punto y de su respeto de los acuerdos en Canarias. Y, como le decía, nosotros somos de mantener nuestra palabra”.

-Con el 155, parece que el PNV no va a poyar los presupuestos. ¿Lo tienen amarrado?

“ Quedan días para las votaciones y hay que seguir trabajando. Son unos buenos presupuestos y hay que llevar al ánimo de todo el mundo, que lo son.”

-Parece que el Gobierno va a hacer justicia con los pensionistas y los funcionarios…

“En 2018 hemos hecho los presupuestos que a todo gobierno le gusta hacer, dentro de las dificultades presupuestarias. En el año 2011 cogimos España prácticamente en una situación de ruina absoluta, de quiebra. Hubo gente a la que se le pidió esfuerzos, de hecho a los funcionarios, en el año 2010, Zapatero nos recortó el sueldo entre un 5 y un 10%, según los colectivos. Ahora estamos tratando, una vez hemos devuelto la paga extraordinaria, que puedan ir recuperando lo que se perdió en ese tiempo. Por otro lado, los pensionistas; nosotros a diferencia de otros gobiernos, nunca hemos congelado las pensiones. Siempre hemos hecho un esfuerzo. Es un tema que hay que abordar con cero demagogia. Porque están las pensiones de ahora, las pensiones de los que están a punto de jubilarse, las pensiones de los que empiezan ya a ver que se aproximan a la edad de jubilación y de los que empiezan a cotizar. Si hay un tema que hay que tratar con un sentido de Estado absoluto es este”.

-¿Le parece que los partidos emergentes juegan demasiado con los temas de Estado?

“Son partidos que se transforman a lo que se lleva en un determinado momento. Yo viví la aplicación del 155. En septiembre, el señor Rivera no quería aplicar el artículo 155, tampoco el señor Pedro Sánchez. Después, solo quería aplicarlo para convocar elecciones en Cataluña. Luego parecía que el señor Rivera era el descubridor del 155 y su redactor en el 78. Lo mismo ha pasado con la prisión permanente revisable, que si está en discusión en el Congreso de los Diputados es por el voto del señor Rivera que pactó con el señor Sánchez su derogación. Hay temas en los que uno no puede cambiar continuamente de opinión”.

-Se pone usted seria. ¿Le molestan estos vaivenes?

“Me pongo seria porque la política es seria. Hay temas, como el de la prisión permanente revisable, en que hay que ser muy cuidadoso con los sentimientos de la gente”.

-¿Le hace caso a las encuestas?

“El otro día leí en un artículo que decía que se habla mucho de la posverdad. En España, nos hemos inventado la preverdad, las encuestas. Me gusta el término y lo uso. Las encuestas parece que no miden estados de opinión, sino que a tantos meses vista de unas elecciones, parece que buscan generar nuevos estados de opinión. Es la preverdad. Yo soy más de trabajar por la estabilidad y por la gobernabilidad porque, como decía en mi intervención, ahora en Europa tenemos escenarios de ingobernabilidad que hay que tomarnos muy en serio. El caso italiano…”

-También hay caso alemán y caso francés…

“Hay que ser muy conscientes de que la estabilidad es un elemento de riqueza y de crecimiento para los estados. Creo que hay que mirar no solo la novedad, sino también la solvencia, la trayectoria, la experiencia, la congruencia,… Si en un gobierno cada día cambiáramos de opinión, este país iría muy decidido a una situación caótica”.

-¿Es difícil mantener algunas decisiones cuando se gobierna?

“A veces, no es fácil defender tu decisión, pero a la larga, no se puede cambiar constantemente. Fíjese si hubiésemos pedido el rescate que nos recomendaban algunos, subiéndose a la ola de algunas opiniones, pues este país hubiese perdido su soberanía, hubiese sido intervenido, los pensionistas a lo mejor, en lugar de que ahora estuviésemos discutiendo cómo las subimos, hubiésemos tenido que recortar las pensiones un 30 o un 40%. Hay que escuchar, pero una vez que uno toma la decisión después de escuchar a mucha gente, conviene mantenerla. Eso de continuamente estar girando el rumbo, de lado a lado, no lleva a ningún sitio”.

La muerte de Julio César, un capítulo histórico para meditar

La vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, transmite sabiduría en las distancias cortas. Justo cuando poníamos punto final a la entrevista, le preguntamos por un momento histórico o una reseña literaria para realizar este perfil. Nos sitúa en la antigua Roma, en la muerte de Julio César. Su asesinato fue el resultado de una conspiración de 40 senadores que se dieron a sí mismos el nombre de los Liberadores. Liderados por Gay Casio Longino y Marco Junio Bruto, mataron a Julio César en el Teatro de Pompeyo. Tras su asesinato, se produjo la tercera guerra civil romana por el vacío de poder. En el PP, hay guerra para sustituir a su “César” y hay “Brutos” y “Casios” de sobra. Santamaría, muy ilustrada en refriegas palaciegas, se sitúa en los puestos de salida para reemplazar a Rajoy. Hay más protagonistas, Cospedal, Feijóo y podríamos llegar hasta 40. Bueno, 39, que Cristina Cifuentes no consiguió la titulación para postularse. Dicen que Roma no paga a traidores, pero en eso de proclamarse “dictador perpetuo”, no hay tiempo para miramientos.